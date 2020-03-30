Морские губки способны удалять до 94% вирусов из воды
Ученые обнаружили, что различные морские животные могут поглощать вирусные частицы, фильтруя морскую воду для производства кислорода и пищи. Особенно эффективны в этом плане оказались губки (Porifera). Подробности исследования представлены морским биологом Дженнифер Уэлш из Нидерландского университета морских исследований в публикации Nature Scientific Reports.
«Когда вирус заражает клетку, он использует своего хозяина для создания новых вирусов. После освобождения они могут, в свою очередь, заразить гораздо больше новых клеток», — говорит Уэлш.
Однако она обнаружила, что многие частицы вируса, попадая в организм морских животных, служат им пищей. Гигантская устрица (Pacific oyster), например, фильтрует морскую воду для извлечения кислорода или таких продуктов питания, как водоросли и бактерии. При этом она поглощает вирусные частицы.
«В наших экспериментах, во время которых мы не предлагали устрицам какую-либо пищу и, следовательно, они фильтровали воду только для поглощения кислорода, Pacific oyster удаляли из воды 12 процентов вирусных частиц», — говорит Уэлш.
Из всех организмов, которые тестировали ученые, губки, крабы и сердцевидки фильтровали вирусы лучше всего. Морские губки сократили присутствие вирусов на 94% в течение трех часов.
Тем не менее ученые не считают, что лабораторные эксперименты можно четко экстраполировать на естественную среду обитания.
«Ситуация там намного сложнее, так как многие виды животных влияют друг на друга. Например, при появлении поблизости краба устрица прекращает фильтрацию. Кроме того, необходимо учитывать такие факторы, как приливные течения, температура и ультрафиолетовое излучение», — отмечает Уэлш.
30 марта Дженнифер Уэлч станет первой представительницей Нидерландского университета морских исследований, которая защитит свою диссертацию онлайн в связи с пандемией коронавируса.
«Моя квартира очень маленькая, поэтому я смогу защитить диссертацию на кровати с помощью ноутбука», — рассказала Дженнифер.