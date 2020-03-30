Морские губки способны удалять до 94% вирусов из воды

Ученые обнаружили, что различные морские животные могут поглощать вирусные частицы, фильтруя морскую воду для производства кислорода и пищи. Особенно эффективны в этом плане оказались губки (Porifera). Подробности исследования представлены морским биологом Дженнифер Уэлш из Нидерландского университета морских исследований в публикации Nature Scientific Reports.

«Когда вирус заражает клетку, он использует своего хозяина для создания новых вирусов. После освобождения они могут, в свою очередь, заразить гораздо больше новых клеток», — говорит Уэлш.

Однако она обнаружила, что многие частицы вируса, попадая в организм морских животных, служат им пищей. Гигантская устрица (Pacific oyster), например, фильтрует морскую воду для извлечения кислорода или таких продуктов питания, как водоросли и бактерии. При этом она поглощает вирусные частицы.

«В наших экспериментах, во время которых мы не предлагали устрицам какую-либо пищу и, следовательно, они фильтровали воду только для поглощения кислорода, Pacific oyster удаляли из воды 12 процентов вирусных частиц», — говорит Уэлш.

Из всех организмов, которые тестировали ученые, губки, крабы и сердцевидки фильтровали вирусы лучше всего. Морские губки сократили присутствие вирусов на 94% в течение трех часов.