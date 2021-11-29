Московские землетрясения: опасность дремлющей угрозы

Среди некоторых ученых и специалистов-геофизиков существует довольно устойчивое мнение, что землетрясения, в принципе, не прогнозируются. Полагаю, что при этом преобладают реалистические представления, что для решения проблемы предсказания землетрясений потребуется время, которое следует потратить на технологическое обновление существующей аппаратуры, совершенствование методики обработки сейсмоданных и налаживание необходимого мониторинга природных условий и построенных объектов. Этому, кстати, содействует явно проявившийся в наши дни тренд резкого повышения чувствительности сейсмоприемников и двукратного снижения их стоимости.

Относительно не частые проявления московских землетрясений не снизили актуальность назревшего требования о целесообразности проведения в столичном регионе более активных комплексных исследований. Почему сейчас? Потому что современное состояние несущих грунтов в Москве радикально отличается от их состояния в предыдущие периоды развития города. Значительно выросла этажность наземного и подземного строительства. Резко изменились природные условия (наблюдается активный подъем верховодки при одновременном росте воронок депрессии у скважин питьевого водоснабжения). К более активным действиям подталкивает наблюдаемое изменение климата с его возросшей частотой наводнений и атмосферных штормов.

Нужен не только мониторинг состояния наземных и подземных сооружений, но и более детальное изучение московского карста, оползневых явлений и других негативных природных процессов. Поскольку хорошо известно, что порой наибольшие беды приносит не само землетрясение, а инициируемые им катастрофические последствия: пожары, оползни, наводнения, цунами, сели и снежные лавины14. Так, например, в Японии во время землетрясения в сентябре 1923 года большая часть жителей Токио погибла в процессе пожаров, а не от обрушения домов.

Во время землетрясения 31 мая 1970 года в Перу, на склонах горы Часкаран погибло 23 тысячи человек (почти все жители двух городов) из-за разрушительного каменно-ледяного селя. Ташкентское землетрясение 26 апреля 1966 года и два его 7-бальных афтершока вызвали просадку плотины озера Яцинкуль, воды которого 18 июня прорвали плотину и обрушили в долину реки Тебермеч 6,5 млн. кубометров воды и 3 миллиона кубометров размытого грунта. Землетрясение 1994 года в районе Нортриджа (США) привело, в итоге, к потере 308 миллионов долларов из-за отказа туристов посетить в этом году Лос-Анжелес. Мой отец-геолог во времена, когда он занимался организацией работ по нефтегазовым проектам «Сахалин-2» и «Сахалин-1», прикоснулся к незаживающей ране одного из самых трагических в России Нефтегорского землетрясения. До сих пор свежи в памяти его рассказы о ужасных потрясениях жителей острова, когда 28 мая 1995 года на северо-восточном побережье Сахалина произошел подземный толчок силою около 8 баллов. Из 3197 жителей поселка нефтяников погибло 2040 человек (62,5% от всего населения), в том числе 268 детей. Общий ущерб составил в ценах 1990 года около 400 млрд. рублей7.

Предотвратить землетрясение практически невозможно. Но можно и нужно уменьшить его разрушительное воздействие. Для этого целесообразно активизировать изучение предвестников землетрясений. Следует также продолжить совершенствование методов и аппаратуры, используемых для мониторинга природных процессов и явлений геологической среды. Целесообразно усилить исследования барьерного эффекта реально существующей дегазации («газового дыхания») недр – мощного и неисчерпаемого источника энергии нелинейных природных процессов, в которых в одной семье с вулканами и землетрясениями присутствуют просадки, оползни, карст, плывуны, подтопления и эрозия земной поверхности. Необходимо сохранить свежесть восприятия к постоянно меняющимся природным и антропогенным, по своей сути, условиям жизни мегаполиса.

Как известно, в мире ежегодно происходит около 500 тысяч землетрясений, пятая часть которых ощущается населением и около сотни из них вызывают фиксируемые разрушения и человеческие жертвы18. Многие считают, что очаг землетрясения возникает только в результате разрывных деформаций пород под действием накопившейся в них упругой энергии либо при мгновенном силовом разрушении препятствия («структурного зацепа»), мешающего смещению пород вдоль тектонического разлома. По мнению некоторых ученых, которые разделяет и автор, источником энергии землетрясений, как и вулканов, может служить взрывоопасное по своей сути водородно-гелиевое «газовое дыхание» недр Земли18. Протекающие при этом процессы экзотермического синтеза новых химических соединений могут завершаться землетрясениями и тектонической перестройкой недр.