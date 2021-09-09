Московское криохранилище в опасности: владельцы не поделили замороженные тела

Тем не менее, это направление развивается очень давно: первые эксперименты по заморозке животных, впадающих в зимнюю спячку, проводились еще в XVII веке. Идея проводить эти манипуляции с людьми возникли спустя столетие: английский ученый Джон Хантер предположил, что таким образом можно продлить жизнь человека. Кроме того, в будущем могут появиться способы лечения неизлечимых на настоящий момент болезней, так что пациенту достаточно лишь «заснуть» в холоде на несколько веков.

Первым человеком, рискнувшим подвергнуться заморозке, стал умиравший от рака легких профессор Джеймс Бедфорд в 1967 году, тело которого заморозили спустя несколько часов после его смерти. Он до сих пор заморожен; его тело хранится в американской лаборатории Alcor Life Extension Foundation. Есть свои последователи идеи и в России: здесь работает компания «Криорус», занимающаяся посмертной заморозкой людей и животных.