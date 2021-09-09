Московское криохранилище в опасности: владельцы не поделили замороженные тела

Крионика кажется технологией из фантастических фильмов, и отчасти это так: конечного результата в этой сфере еще никто не добился. Сохранять тела в состоянии глубокого охлаждения наука умеет, но примеров посмертного оживления не существует (если не считать нематод и тихоходок).
Тем не менее, это направление развивается очень давно: первые эксперименты по заморозке животных, впадающих в зимнюю спячку, проводились еще в XVII веке. Идея проводить эти манипуляции с людьми возникли спустя столетие: английский ученый Джон Хантер предположил, что таким образом можно продлить жизнь человека. Кроме того, в будущем могут появиться способы лечения неизлечимых на настоящий момент болезней, так что пациенту достаточно лишь «заснуть» в холоде на несколько веков.
Первым человеком, рискнувшим подвергнуться заморозке, стал умиравший от рака легких профессор Джеймс Бедфорд в 1967 году, тело которого заморозили спустя несколько часов после его смерти. Он до сих пор заморожен; его тело хранится в американской лаборатории Alcor Life Extension Foundation. Есть свои последователи идеи и в России: здесь работает компания «Криорус», занимающаяся посмертной заморозкой людей и животных.
«Это шанс для умирающего человека продлить свою жизнь в будущем. После специальных процедур (перфузии криопротекторами) людей погружают в низкотемпературную среду, где практически останавливаются все химические реакции», – говорится на сайте компании. Заместитель генерального директора Иван Степин поясняет:
Первое криохранилище было открыто в 2006 году в поселке Алабушево Московской области, а затем в 2012 году Сергиево-Посадском районе. Их мощности практически исчерпаны, и компания объявила о строительстве еще одного помещения в Тверской области. Однако к 2019 году между собственниками и дирекцией возникли непреодолимые разногласия. Решить имущественные и иные споры мирно им не удалось, и 17 июня 2021 года была создана новая криокомпания «Открытая крионика».
В острую фазу конфликт перешел 7 сентября 2021 года: Валерия Удалова, занимавшая пост директора «КриоРуса» с 2009 года и отстраненная спустя 10 лет, предприняла новую попытку перевезти на свои базы пациентов. Несколько первых клиентов уже были ею перевезены в 2019 году. «Днем 7 сентября сотрудники Валерии Удаловой в сговоре со смотрителем проникли на территорию криохранилища, вырезали часть стены ангара автогеном, слили большую часть азота из дьюаров и, погрузив их прямо с пациентами горизонтально на две машины, пытались увезти в сторону недостроенного криохранилища в Твери».
Соучредитель «Открытой крионики» Дмитрий Квасников подчеркивает, что «действия Валерии – крайне безответственны, так как находятся вне правового поля и подвергают опасности криопациентов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела». Валерия, со своей стороны, готовит пресс-релиз, который должен объяснить ее позицию.
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