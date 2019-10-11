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Наука

Ученые нашли способ сохранять мозговые ткани вне тела до 25 дней. В перспективе – до 100

11 октября 2019
Новое слово в трансплантации

Новый метод сохранения тканей был разработан учеными в Центре исследований динамики биологических систем RIKEN в Японии.

Ткань вне тела быстро высыхает и умирает, если ее не поместить во влажную питательную среду. С другой стороны, погружение сложной ткани в жидкость может повредить ткань, нарушив процесс переноса газов между клетками.

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Коллекция мозгов, Университетский колледж Лондона ucl.ac.uk

Новая технология позволяет обойти эту проблему с помощью устройства, содержащего полупроницаемый канал, покрытый искусственной мембраной, и стенок, изготовленных из полидиметилсилоксана (PDMS). Это химическое вещество часто используется в качестве антипенного агента в препаратах, продаваемых без рецепта.

В ходе тестирования новой технологии исследователи поместили в устройство клетки мозга мыши и смогли сохранить их жизнеспособность до 25 дней. До изъятия клеток мозга мыши были генетически модифицированы таким образом, чтобы их биоритмы были связаны с выработкой флуоресцентного белка. Именно этот процесс исследователи наблюдали в течение 25 дней — в последний день сохранилось примерно 97% начальной активности клеток.

Ученые считают, что максимальное время активности мозговой ткани может достигать 100 дней. Этот вывод важен для отработки практик сохранения органов, предназначенных для трансплантации.

«Наблюдение усложняется при слабых сигналах. Обычные технологии теряли 50% сигналов всего за 4-5 дней, в то время как наша, по расчётам, может достигнуть этого более чем за 100 дней», — Ота Нобутоши, ведущий исследователь.