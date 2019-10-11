Новая технология позволяет обойти эту проблему с помощью устройства, содержащего полупроницаемый канал, покрытый искусственной мембраной, и стенок, изготовленных из полидиметилсилоксана (PDMS). Это химическое вещество часто используется в качестве антипенного агента в препаратах, продаваемых без рецепта.

В ходе тестирования новой технологии исследователи поместили в устройство клетки мозга мыши и смогли сохранить их жизнеспособность до 25 дней. До изъятия клеток мозга мыши были генетически модифицированы таким образом, чтобы их биоритмы были связаны с выработкой флуоресцентного белка. Именно этот процесс исследователи наблюдали в течение 25 дней — в последний день сохранилось примерно 97% начальной активности клеток.

Ученые считают, что максимальное время активности мозговой ткани может достигать 100 дней. Этот вывод важен для отработки практик сохранения органов, предназначенных для трансплантации.