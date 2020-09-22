«Мы похожи на вас»: фотогалерея портретов животных от Михаила Киракосяна

Фотограф Михаил Киракосян представляет авторский фотопроект «Мы похожи на Вас» — серию черно-белых портретов животных. Проект снимался в стенах Московского зоопарка, закрытого для посетителей во время пандемии коронавируса: именно благодаря отсутствию гостей удалось посвятить съемкам долгие часы и уловить характер каждого героя фотоснимка, будь то скромный орангутан, скрытный леопард или аристократичный жираф.
Публикуем эмоциональные звериные портреты и даём слово Михаилу, который ответил на несколько вопросов о проекте.
Что вдохновило на проект?
— В 1872 году Чарльз Дарвин опубликовал книгу «Выражение эмоций у человека и животных». В этой книге Дарвин показал, что во внешних выражениях разных эмоциональных состояний у животных много общего с человеком. Серия под названием «Мы похожи на вас» — это моя иллюстрация к теории Дарвина. Я стремился показать на фотографиях животных их эмоции и характеры — совсем как у людей.
Впервые за 156 лет московский зоопарк был закрыт для посещений из-за COVID-19. Так как при съёмке не было никаких отвлекающих факторов, я мог полностью сосредоточиться, наблюдая за поведением и состоянием зверей и птиц, стараясь ловить моменты, когда «фотомодель» будет максимально похожа на человека, фотографируя животных в классической портретной технике. Работа неожиданно настолько захватила моё внимание и мысли, что порой я терял чувство времени, часами проводя у какого-нибудь вольера.
О результате, конечно, судить зрителям, но я надеюсь, что мне удалось передать некоторые идеи Дарвина и даже некоторые ощущения, возникшие у меня в процессе этих съёмок.
Почему вам нравится фотографировать животных?
— Животных я очень сильно люблю, всех без исключения, хотя, конечно, есть свои фавориты. Эстетика, грация, красота, совершенство и индивидуальность – вот что завораживает меня в них. Животные оказывают на меня терапевтический эффект. Когда я нахожусь рядом с ними, моё сознание отдыхает.
Как сотрудники зоопарка отнеслись к съёмкам?
— Я рассказал директору зоопарка о концепции фотопроекта и впоследствии меня допустили к съёмкам, разрешив находиться в зоопарке во время карантина. Сотрудники зоопарка помогали мне в организации съёмок: рассказывали про характеры животных, их поведение и повадки, советовали, в какое время суток лучше фотографировать. Благодаря советам зоологов, в этой портретной серии получилось создать характерные образы животных.
Как проходила съёмка животных, нужен ли был какой-то особенный подход?
Животные в зоопарке дикие, из-за чего мне приходилось находиться за пределами их вольеров. Для того, чтобы получить удачный кадр, можно было выжидать нужный момент часы и даже дни напролет. К примеру, чтобы сфотографировать льва, я восемь дней по 2-3 часа просиживал напротив его вольера, чтобы поймать ту эмоцию, которую мне хотелось отразить. А панда на первой съёмке уснула, и мы не смогли ее разбудить.
Мой подход к съемкам заключался в умении наблюдать, в надежде на удачное стечение обстоятельств, и хорошей реакции. Это настоящая фотоохота.
Кто помогал вам со съемками?
— Арт-куратором моего проекта согласился быть известный российский фотожурналист Владимир Вяткин. А в зоопарк я время от времени брал с собой друзей, чтобы они мне помогали быстро менять объективы, носили оборудование и разными маневрами привлекали внимание животных.
Почему проект называется «Мы похожи на Вас»?
— Это социальный проект, задача которого показать людям красоту, которая может исчезнуть как раз по вине человека. Я бы очень хотел, чтобы моя серия портретов вызвала у зрителей положительные эмоции и убедила людей в необходимости заботиться о животных и беречь их.
Почему вы выбрали именно портретную технику? Это было намеренно, чтобы подчеркнуть схожесть с портретами людей?
— Изначально серия задумывалась под названием «Мы похожи на Вас», и чтобы соответствовать тематике, я решил снимать животных в портретной технике. В процессе съёмок я решил расширить тему: общаясь с сотрудниками зоопарка, я узнал, что их работа призвана сохранить популяции зверей. Я решил объединить эти темы в одну. Хотелось одновременно с характером животного передать красоту и эстетику, показать неповторимость творений природы и ценность животных для человека.
Почему снимки черно-белые?
— Чтобы цвет не отвлекал внимание зрителя. Черно-белая гамма придает портретам драматичный оттенок, а также лучше передает состояние и настроение животных.
А у вас есть любимое животное?
— Это леопард. Очень сложно сказать почему – это что-то на уровне подсознания. У меня с леопардом сложились очень интересные отношения во время съёмок. Его грация уникальна, от леопарда невозможно оторвать взгляд.
Я снимал его два дня подряд: сперва он рычал на меня, всегда был слишком далеко для хорошего кадра. В один из дней он даже прыгнул на меня и повис на сетке вольера. Но в итоге позволил себя сфотографировать: подошел ко мне ровно на две минуты на нужную дистанцию и начал позировать.
Летом Михаил Киракосян представил другой свой фотопроект, посвященный животным и жизни Московского зоопарка на карантине: он несколько недель снимал ежедневный труд зоологов и жизнь животных на изоляции. В проекте «Московский зоопарк, изоляция» фотографу удалось передать атмосферу, царившую в зоопарке в дни, и настроение животных.