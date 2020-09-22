«Мы похожи на вас»: фотогалерея портретов животных от Михаила Киракосяна

Что вдохновило на проект?

— В 1872 году Чарльз Дарвин опубликовал книгу «Выражение эмоций у человека и животных». В этой книге Дарвин показал, что во внешних выражениях разных эмоциональных состояний у животных много общего с человеком. Серия под названием «Мы похожи на вас» — это моя иллюстрация к теории Дарвина. Я стремился показать на фотографиях животных их эмоции и характеры — совсем как у людей.

Впервые за 156 лет московский зоопарк был закрыт для посещений из-за COVID-19. Так как при съёмке не было никаких отвлекающих факторов, я мог полностью сосредоточиться, наблюдая за поведением и состоянием зверей и птиц, стараясь ловить моменты, когда «фотомодель» будет максимально похожа на человека, фотографируя животных в классической портретной технике. Работа неожиданно настолько захватила моё внимание и мысли, что порой я терял чувство времени, часами проводя у какого-нибудь вольера.

О результате, конечно, судить зрителям, но я надеюсь, что мне удалось передать некоторые идеи Дарвина и даже некоторые ощущения, возникшие у меня в процессе этих съёмок.

Почему вам нравится фотографировать животных?

— Животных я очень сильно люблю, всех без исключения, хотя, конечно, есть свои фавориты. Эстетика, грация, красота, совершенство и индивидуальность – вот что завораживает меня в них. Животные оказывают на меня терапевтический эффект. Когда я нахожусь рядом с ними, моё сознание отдыхает.

Как сотрудники зоопарка отнеслись к съёмкам?

— Я рассказал директору зоопарка о концепции фотопроекта и впоследствии меня допустили к съёмкам, разрешив находиться в зоопарке во время карантина. Сотрудники зоопарка помогали мне в организации съёмок: рассказывали про характеры животных, их поведение и повадки, советовали, в какое время суток лучше фотографировать. Благодаря советам зоологов, в этой портретной серии получилось создать характерные образы животных.

Как проходила съёмка животных, нужен ли был какой-то особенный подход?

Животные в зоопарке дикие, из-за чего мне приходилось находиться за пределами их вольеров. Для того, чтобы получить удачный кадр, можно было выжидать нужный момент часы и даже дни напролет. К примеру, чтобы сфотографировать льва, я восемь дней по 2-3 часа просиживал напротив его вольера, чтобы поймать ту эмоцию, которую мне хотелось отразить. А панда на первой съёмке уснула, и мы не смогли ее разбудить.

Мой подход к съемкам заключался в умении наблюдать, в надежде на удачное стечение обстоятельств, и хорошей реакции. Это настоящая фотоохота.