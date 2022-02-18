Мы знаем о подвигах рыцарей гораздо меньше, чем могли бы

Как оказалось, уцелели всего 19% ирландских и 7% английских рукописей.

Британские ученые уверяют, что большинство историй о рыцарских подвигах оказались утеряны. Они посчитали, сколько средневековых рукописей и историй в Европе не сохранились до наших дней.

Как оказалось, утеряны 81% ирландских и 39% английских романов и приключенческих рассказов. Что же касается уцелевших рукописей – то есть изложений реальных событий, в том числе содержащих записи о подвигах рыцарей, то до наших дней дошли лишь 19% ирландских и 7% английских. Столь большую разницу исследователи связали с разными литературными традициями стран.

Для проведения работы ученые обратились к особым статистическим моделям — так называемым «моделям невидимых видов». Их применяют в экологии для оценки исчезновения и сохранения разных видов животных.

«Используя статистические методы, заимствованные из экологии, мы смогли дополнить предыдущие исследования. По нашим оценкам, более 90% средневековых рукописей, содержащих рыцарские и героические повествования, были утеряны. Это примерно соответствует масштабу потерь, которые книжные историки оценили с помощью разных подходов. Более того, мы смогли подсчитать, что около 32% средневековых рыцарских и героических произведений также были утеряны на протяжении веков», — рассказала Катажина Анна Капитан из Колледжа Линакр (Великобритания).

Ученые установили, что уровень «выживаемости» средневековых произведений сильно отличается в зависимости от языка. Именно поэтому средневековых ирландских романов и приключенческих рассказов сохранилось куда больше, чем английских. Отличилась Ирландия и в плане сохранения рукописей, хотя в целом их везде сохранилось куда меньше, чем художественных историй.

Причиной этого, по мнению ученых, может быть ограниченное распространение английского языка в культурной жизни того времени. Дело в том, что после норманнского завоевания Англии в середине XI века главным языком культуры в стране стал французский.

Ранее в США реализовали масштабный проект, который позволит погрузиться в мир средневековой письменности. Специалисты оцифровали 160 тыс. страниц средневековых рукописей и загрузили их в онлайн-библиотеку.