На Аляске может скрываться супервулкан

Авторы нового исследования предполагают, что многочисленные вулканы на Алеутских островах на юго-западе Аляски, по-видимому, связаны одной большой кальдерой, образовавшейся при извержении супервулкана.

Широкий кратер, образовавшийся при взрыве супервулкана, соединяет по крайней мере четыре существующих вулкана. Он настолько велик, что извергайся супервулкан в течение последних нескольких тысяч лет, он мог бы разрушить цивилизации по всему миру, говорит Джон Пауэр, геофизик из обсерватории вулканов Аляски Геологической службы США.

Еще не подтвержденное открытие появилось на основе нескольких свидетельств, которые на первый взгляд кажутся несвязанными, объясняет Диана Роман, вулканолог из Научного института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия.

Впрочем, совокупность данных убедительно указывает на существование кальдеры диаметром около 20 километров. Вершины вулканов расположены в виде кольца, а батиметрическая карта морского дна, в основном датируемая 1950-ми годами, показывает дугообразные хребты и впадину глубиной 130 метров в центре кольца.