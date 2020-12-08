На Аляске может скрываться супервулкан
Авторы нового исследования предполагают, что многочисленные вулканы на Алеутских островах на юго-западе Аляски, по-видимому, связаны одной большой кальдерой, образовавшейся при извержении супервулкана.
Широкий кратер, образовавшийся при взрыве супервулкана, соединяет по крайней мере четыре существующих вулкана. Он настолько велик, что извергайся супервулкан в течение последних нескольких тысяч лет, он мог бы разрушить цивилизации по всему миру, говорит Джон Пауэр, геофизик из обсерватории вулканов Аляски Геологической службы США.
Еще не подтвержденное открытие появилось на основе нескольких свидетельств, которые на первый взгляд кажутся несвязанными, объясняет Диана Роман, вулканолог из Научного института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия.
Впрочем, совокупность данных убедительно указывает на существование кальдеры диаметром около 20 километров. Вершины вулканов расположены в виде кольца, а батиметрическая карта морского дна, в основном датируемая 1950-ми годами, показывает дугообразные хребты и впадину глубиной 130 метров в центре кольца.
Подобные подсказки указывают на то, что вулканы связаны одной большой кальдерой — массивным кратером, который образуется, когда очень большая магматическая камера в вулкане высвобождается после взрыва. Кроме того, на наличие кальдеры указывает анализ таких вулканических газов, как диоксид серы, а также модели микроземлетрясений.
Отличительной чертой многих кальдер являются все еще действующие вулканы на их краях, которые входят в один и тот же магматический очаг даже спустя долгое время после образования самой кальдеры. Гора Кливленд подходит под этот сценарий. С 2001 года вулкан извергался около 70 раз.
По словам Пауэра, помимо выброса заоблачных пепловых шлейфов, которые мешают воздушному сообщению, этот уровень постоянной активности типичен для вулканов, обрамляющих другие известные кальдеры. Одним из таких вулканов является индонезийский Ринджани, извержение которого в 1257 году выбросило в атмосферу достаточно частиц серы, чтобы охладить всю планету.
Собирать доказательства воедино было непросто из-за чрезвычайно удаленного местоположения, в основном под водой и новых вулканических отложений, которые скрывают более старые. Кроме того, отдельные исследования предоставили разные доказательства существования кальдеры супервулкана, но ни одно из них не связывало все точки.
По словам Майкла Поланда, вулканолога из обсерватории вулканов Йеллоустоун Геологической службы США, область на Алеутских островах доступна лишь в течение короткого времени, так что собирать данные приходится в большой спешке. Но это именно то, что команда надеется сделать, чтобы подтвердить существование кальдеры. Ученые также планируют поиск подходящего пепла в ледяных кернах, собранных в других частях мира, чтобы определить, когда супервулкан мог извергаться.