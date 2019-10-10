В космосе напечатали искусственное мясо: видео

Авторы признали, что им ещё есть над чем работать, так как они надеются улучшить вкус искусственного мяса. Однако инновационная технология позволяет создавать мясо «в любое время в любом месте», как доказал эксперимент на МКС. На Земле производство 1 кг говядины требует 10 000-15 000 литров воды, а новый метод крайне экономичен и позволяет сохранить исчерпаемые природные ресурсы.



На следующем этапе тестирования ученые попробуют производить сразу трехмерные куски: в случае успеха должно получиться мясо с мышечными волокнами и кровеносными сосудами, то есть похожее по текстуре на настоящее.



Вскоре и биопринтер, и первые образцы «космического мяса» будут представлены в Московском Музее космонавтики. Узнайте о том, где можно попробовать искусственное мясо уже сейчас.