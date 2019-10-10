В космосе напечатали искусственное мясо: видео
Российские ученые из компании 3D Bioprinting Solutions создали магнитный биопринтер «Орган. Авт». Он позволяет создавать искусственное мясо разных видов. Клеточный материал, лежащий в основе продукта, предоставлен израильской компанией Aleph Farms.
В декабре прошлого года был успешно напечатан первый стейк на Земле: на это потребовалось две недели. А 26 сентября подобный эксперимент был проведен на российском сегменте космической станции. Клетки кролика, коровы и рыбы были отправлены в космос, и там 3D-биопринтер превратил их в мелкомасштабную мышечную ткань. Метод основан на имитации естественного процесса регенерации мышечной ткани, происходящего в организме животных.
Авторы признали, что им ещё есть над чем работать, так как они надеются улучшить вкус искусственного мяса. Однако инновационная технология позволяет создавать мясо «в любое время в любом месте», как доказал эксперимент на МКС. На Земле производство 1 кг говядины требует 10 000-15 000 литров воды, а новый метод крайне экономичен и позволяет сохранить исчерпаемые природные ресурсы.
На следующем этапе тестирования ученые попробуют производить сразу трехмерные куски: в случае успеха должно получиться мясо с мышечными волокнами и кровеносными сосудами, то есть похожее по текстуре на настоящее.
Вскоре и биопринтер, и первые образцы «космического мяса» будут представлены в Московском Музее космонавтики. Узнайте о том, где можно попробовать искусственное мясо уже сейчас.