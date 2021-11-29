На Большом адронном коллайдере впервые зафиксировали признаки нейтрино

Нейтрино – это общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином. Они встречаются практически везде во Вселенной, но их крайне сложно заметить. Нейтрино участвуют только в слабом и гравитационном взаимодействиях. Кроме того, у них нет заряда и почти нулевая масса. Поэтому они перемещаются сквозь пространство со скоростью света, но почти никак с ним не взаимодействуют.



Однако их все же можно зафиксировать. В таких детекторах, как IceCube в Антарктиде, Super-Kamiokande в Японии и MiniBooNE в Фермилаб в Иллинойсе, используются чувствительные матрицы фотодетекторов. Они способны улавливать световые потоки, которые возникают при взаимодействии нейтрино с другими частицами в полностью темной среде.

В течение долгого времени ученые хотели также изучить нейтрино, которые образуются в коллайдере. Все потому, что там оно возникает обычно при распаде адронов и производится при очень высоких энергиях, которые не очень хорошо изучены. Обнаружение нейтрино в коллайдере обеспечит доступ к энергиям и типам нейтрино, которые редко можно увидеть где-либо еще.