На дне Чудского озера нашли фундамент церкви XIV века

Экспедиция к месту Ледового побоища в Псковской области обнаружила на дне Чудского озера фундамент церкви XV века, сообщил декан географического факультета Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена Дмитрий Субетто.

«Был обнаружен фундамент церкви, которая сейчас находится на глубине порядка 1 метра. Возраст, согласно летописям – XV век, 1450-е годы», – сказал Субетто.

По его словам, фундамент расположен в 1,5 км от берега. Как отметил ученый, в рамках поиска места Ледового побоища участники экспедиции установили, что глубины озера не превышают двух метров, также обнаружены отдельные глубокие ложбины.

«Когда мы решили смоделировать, как выглядел район исследований 800 лет назад, если мы минусуем на 1,5-2 метра, оказывается, что эта территория была сушей», – отметил Субетто.

Он подчеркнул, что в следующем году специалисты проведут работы по бурению озерных отложений, чтобы определить скорость их накопления.

«Также мы планируем провести работы на небольших озерах рядом с Чудским — реконструировать, какие были палеоклиматические параметры в тот период времени, какой был климат, дать описание того периода», – добавил Субетто.

В ближайшее время также планируется провести работы по локализации места побоища и провести археологические исследования, к которым приступят по результатам подготовительных работ.