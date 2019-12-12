На дне Тихого океана найдены странные углубления

Природа таких углублений известна: они встречаются по всему миру из-за выброса метана или жидкостей с морского дна. Но в акватории Биг-Сур метана нет. Более того, на основе изучения слоев донных отложений ученые делают вывод о том, что эти области были неактивны в течение последних 50 000 лет.



Около трети из числа найденных ям были заполнены мусором, который принесли океанские течения, притом довольно крупным – таким как емкости для воды или пластиковые контейнеры. В 20% случаев ямы содержали мелкие фрагменты мусора и кости. Рыбы и другие морские существа уже приспособили эти нагромождения для жизни, используя их в качестве укрытий.







