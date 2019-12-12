На дне Тихого океана найдены странные углубления

Ученые из Института подводных исследований в Монтерей-Бей (Monterey Bay Aquarium Research Institute) изучали дно океана у берегов центральной Калифорнии вблизи района Биг-Сур. Там планируется построить ветряную электростанцию, и обследование дна – важная часть задачи.
В 1999 году здесь был найден огромный кратер – пять метров в глубину и 183 метра в ширину. В 2017 году на дне, помимо него, обнаружилось 5200 небольших углублений, разбросанных по площади более 1300 кв.километров, а осенью 2019 года их число составило 15 тысяч. В среднем их ширина составляет 11 метров, глубина не превышает метра. Они имеют круглую форму и крутые склоны.
Природа таких углублений известна: они встречаются по всему миру из-за выброса метана или жидкостей с морского дна. Но в акватории Биг-Сур метана нет. Более того, на основе изучения слоев донных отложений ученые делают вывод о том, что эти области были неактивны в течение последних 50 000 лет.
Около трети из числа найденных ям были заполнены мусором, который принесли океанские течения, притом довольно крупным – таким как емкости для воды или пластиковые контейнеры. В 20% случаев ямы содержали мелкие фрагменты мусора и кости. Рыбы и другие морские существа уже приспособили эти нагромождения для жизни, используя их в качестве укрытий.
Происхождение углублений у берегов Калифорнии пока не установлено. Гидролокатор показывает, что они находятся в свежих и «мягких» слоях донных отложений. Ученые предполагают, что они могли возникнуть благодаря деятельности морских животных. Останки крупных рыб или мусор, выброшенный с лодок, привлекали подводных представителей фауны, которые разрыхляли грунт.
Знаете ли вы, что мусор добрался уже до самой глубокой точки на планете?