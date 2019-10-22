На дне Волги под Самарой нашли гигантскую ладью. Она старше самого города

«Хотя территория Поволжья в указанный период еще не входила в состав русской государственности, славянские поселения по берегам Волги находились, а сама Волга являлась судоходной артерией, которую использовали представители различных государств.

Возникает много вопросов по поводу принадлежности и назначения этого старинного судна. Версия о том, что оно связано с каким-либо из русских государств, имеет право на существование, но впечатляют его грандиозные размеры. Среди возможных вариантов, если отталкиваться от использования Волжской артерии, это может быть судно азиатского, скандинвского или западноевропейского происхождения», – говорит Екатерина Семенова, заведующая кафедрой «Социология, политология и история Отечества» университета.

Фрагмент металлического гвоздя изучался разными методами в химических лабораториях Политеха (рентгено-флуоресцентная спектроскопия) и Самарского университета (атомно-эмиссионная спектроскопия). Результаты двух анализов практически совпали, показав, что гвоздь на 99,5% состоит из железа. По мнению ученых, это указывает на средневековый возраст фрагмента, поскольку более или менее современные металлы представляют собой легирующие сплавы.