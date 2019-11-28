На Эльбрусе обнаружены следы сильнейшей засухи последних 300 лет

Гляциологи (специалисты по изучению льда, снега и водоёмов) Института географии РАН получили ледяной керн с глубины 182 метра в результате бурения на Западном плато Эльбруса, по которому восстановили климатическую обстановку в регионе за период с 1774 по 2013 год.

Датировка была подтверждена в ходе анализа слоев льда, в котором содержались следы испытаний ядерного оружия в 1963 году, а также извержения вулканов Косегуина и Катмай в 1835 и в 1912 годах.

Ученые установили, что в ледяной летописи Эльбруса ежегодно фиксируется 5-6 событий переноса больших объемов пыли из источников, расположенных на Ближнем Востоке и в Северной Африке.