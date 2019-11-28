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Наука

На Эльбрусе обнаружены следы сильнейшей засухи последних 300 лет

28 ноября 2019
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Фото: Станислав Кутузов/ИГ РАН
Эльбрус
Фото: Konstantin Malanchev/flickr.com
Российские гляциологи совместно с французскими коллегами из Университета Гренобль Альпы провели анализ льда с самой высокой вершины Европы.

Гляциологи (специалисты по изучению льда, снега и водоёмов) Института географии РАН получили ледяной керн с глубины 182 метра в результате бурения на Западном плато Эльбруса, по которому восстановили климатическую обстановку в регионе за период с 1774 по 2013 год.

Датировка была подтверждена в ходе анализа слоев льда, в котором содержались следы испытаний ядерного оружия в 1963 году, а также извержения вулканов Косегуина и Катмай в 1835 и в 1912 годах.

Ученые установили, что в ледяной летописи Эльбруса ежегодно фиксируется 5-6 событий переноса больших объемов пыли из источников, расположенных на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Был зафиксирован устойчивый рост концентрации пыли, особенно с 1950-х годов. К 2000-2012 годам концентрация пыли увеличилась в 4 раза по сравнению с XIX веком», – Станислав Кутузов, ведущий автор исследования.

Эти выводы подтверждаются анализом повторяемости засух в Сирии, где за период с 1961 по 2009 год наблюдалось 25 засух. В среднем они продолжались 4 года, хотя в 1970-х годах засуха длилась 10 лет. Данные бурения льда показывают, что и сейчас на Ближнем Востоке продолжается засуха — самая сильная как минимум за последние 300 лет.

Пыль на поверхности ледника уменьшает его альбедо — отражающую способность — и ледник сильнее нагревается. Данные, полученные по ледяным кернам Эльбруса, указывают на то, что этот фактор также влияет на усиливающееся таяние снежного покрова и ледников на Кавказе.