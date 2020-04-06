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Наука

На каркасе из соевого белка вырастили говядину, неотличимую от настоящей

06 апреля 2020
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Фото: needpix.com
Стоимость производства такого продукта пока не уточняется.

Исследователи из Израильского технологического института и компании Aleph Farms достигли прорыва в производстве культивируемого мяса, выращенного «в пробирке». Они представили инновационный процесс выращивания мясной ткани всего за три-четыре недели. Полученный продукт по структуре и вкусу неотличим от настоящей говядины.

Для выращивания мясных клеток ученым был необходим каркас, который заменил бы внеклеточный матрикс. При этом, сам каркас должен был быть съедобным. В качестве основы был выбран соевый белок (его и так часто используют как заменитель мяса), к которому прикреплялись и на котором росли клетки.

На каркас из соевого текстурата исследователи высадили разные наборы клеток и стали наблюдать за их ростом. Выросшее спустя несколько недель мясо на вид и на ощупь напоминало натуральное.  

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Nature Food, 2020 Слева – пустой соевый каркас, справа — искусственное мясо на его основе. Сверху — жареное, снизу — запеченное

Как отмечают ученые, соевый белок — это недорогой побочный продукт, получаемый при производстве соевого масла. Он легко доступен и богат протеином. Пористая структура белка способствует росту клеток, а большие отверстия передают кислород и питательные вещества, необходимые для наращивания мышечной ткани. Кроме того, «строительные леса» из соевого белка для выращивания культивируемого мяса могут быть изготовлены в различных размерах и формах по мере необходимости.

Культивированное мясо в этом исследовании прошло тестирование, которое подтвердило его сходство с настоящим стейком по текстуре и вкусу.

«Мы ожидаем, что в будущем будет возможно использовать и другие растительные белки для строительства каркасов. Однако нынешние исследования с использованием соевого белка важны для доказательства возможности производства мяса из нескольких типов клеток на растительных платформах, что увеличивает его сходство с обычным коровьим мясом», — Шуламит Левенберг, ведущий автор исследования.
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Отмечается, что изначально эта технология разрабатывалась в медицинских целях, в частности для тканевой инженерии и трансплантологии. Теперь же, как отмечают авторы эксперимента, она может позволить удешевить приготовление мяса «из пробирки» и позволить вывести его на промышленный уровень, что поспособствут сокращению парниковых газов, использования пресной воды и сельскохозяйственных территорий для животноводства. 

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Food.

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