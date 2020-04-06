На каркасе из соевого белка вырастили говядину, неотличимую от настоящей

Исследователи из Израильского технологического института и компании Aleph Farms достигли прорыва в производстве культивируемого мяса, выращенного «в пробирке». Они представили инновационный процесс выращивания мясной ткани всего за три-четыре недели. Полученный продукт по структуре и вкусу неотличим от настоящей говядины.
Для выращивания мясных клеток ученым был необходим каркас, который заменил бы внеклеточный матрикс. При этом, сам каркас должен был быть съедобным. В качестве основы был выбран соевый белок (его и так часто используют как заменитель мяса), к которому прикреплялись и на котором росли клетки.
На каркас из соевого текстурата исследователи высадили разные наборы клеток и стали наблюдать за их ростом. Выросшее спустя несколько недель мясо на вид и на ощупь напоминало натуральное.
Как отмечают ученые, соевый белок — это недорогой побочный продукт, получаемый при производстве соевого масла. Он легко доступен и богат протеином. Пористая структура белка способствует росту клеток, а большие отверстия передают кислород и питательные вещества, необходимые для наращивания мышечной ткани. Кроме того, «строительные леса» из соевого белка для выращивания культивируемого мяса могут быть изготовлены в различных размерах и формах по мере необходимости.
Культивированное мясо в этом исследовании прошло тестирование, которое подтвердило его сходство с настоящим стейком по текстуре и вкусу.
Отмечается, что изначально эта технология разрабатывалась в медицинских целях, в частности для тканевой инженерии и трансплантологии. Теперь же, как отмечают авторы эксперимента, она может позволить удешевить приготовление мяса «из пробирки» и позволить вывести его на промышленный уровень, что поспособствут сокращению парниковых газов, использования пресной воды и сельскохозяйственных территорий для животноводства.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Food.