На каркасе из соевого белка вырастили говядину, неотличимую от настоящей

Исследователи из Израильского технологического института и компании Aleph Farms достигли прорыва в производстве культивируемого мяса, выращенного «в пробирке». Они представили инновационный процесс выращивания мясной ткани всего за три-четыре недели. Полученный продукт по структуре и вкусу неотличим от настоящей говядины.

Для выращивания мясных клеток ученым был необходим каркас, который заменил бы внеклеточный матрикс. При этом, сам каркас должен был быть съедобным. В качестве основы был выбран соевый белок (его и так часто используют как заменитель мяса), к которому прикреплялись и на котором росли клетки.

На каркас из соевого текстурата исследователи высадили разные наборы клеток и стали наблюдать за их ростом. Выросшее спустя несколько недель мясо на вид и на ощупь напоминало натуральное.