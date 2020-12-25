На корейском токамаке установили новый рекорд по удержанию плазмы

Детали эксперимента ученые обещают представить будущей весной. Испытания на KSTAR продолжатся до 2025 года. Их конечная цель — достичь температуры плазмы выше 100 миллионов градусов и удерживать ее 300 секунд. В общей сложности планируется провести 110 плазменных экспериментов.

Токамак KSTAR функционирует с 2008 года и является одной из немногих установок такого типа в мире, обладающей полностью сверхпроводящими магнитными катушками. Катушки выполнены из станнида триниобия и ниобий-титана и охлаждаются до температуры 4 °K (-269,15 °C).

На KSTAR ведутся исследования по длительному удержанию водородной или дейтериевой плазмы в магнитном поле, в том числе в рамках работ по проекту международного экспериментального термоядерного реактора ITER.

Узнайте, как новые атомные часы измерили время с рекордной точностью.