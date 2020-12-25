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Наука

На корейском токамаке установили новый рекорд по удержанию плазмы

National Geographic Россия
25 декабря 2020
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Фото: National Research Council of Science & Technology
Устройство в очередной раз раскалило плазму до температуры 100 миллионов градусов.

Корейский сверхпроводящий токамак Advanced Research (KSTAR), сверхпроводящее термоядерное устройство, также известное как корейское искусственное солнце, установил новый мировой рекорд. Устройству удалось поддерживать высокотемпературную плазму в течение 20 секунд с температурой ионов выше 100 миллионов градусов.

Проект KSTAR реализует Корейский институт термоядерной энергии (KEF) совместно с Сеульским национальным университетом (SNU) и американским Колумбийским университетом. В ходе экспериментальной кампании 2018 года ученым удалось достичь температуры плазмы в 100 миллионов градусов и удерживать ее полторы секунды. В 2019 году время удержания плазмы составило 8 секунд, а теперь рекорд обновлен более чем вдвое.

В своем эксперименте 2020 года KSTAR улучшил характеристики режима внутреннего транспортного барьера (ITB), одного из режимов работы плазмы следующего поколения, разработанного в прошлом году. Это позволило поддерживать состояние плазмы в течение длительного периода времени, преодолевая существующие ограничения операций сверхвысокой температуры.

«Успех эксперимента KSTAR в длительной высокотемпературной работе за счет преодоления некоторых недостатков режимов ITB приближает нас на шаг ближе к развитию технологий для реализации энергии ядерного синтеза», —Йонг-Су На, профессор отдела ядерной инженерии SNU.

Детали эксперимента ученые обещают представить будущей весной. Испытания на KSTAR продолжатся до 2025 года. Их конечная цель — достичь температуры плазмы выше 100 миллионов градусов и удерживать ее 300 секунд. В общей сложности планируется провести 110 плазменных экспериментов.

Токамак KSTAR функционирует с 2008 года и является одной из немногих установок такого типа в мире, обладающей полностью сверхпроводящими магнитными катушками. Катушки выполнены из станнида триниобия и ниобий-титана и охлаждаются до температуры 4 °K (-269,15 °C).

На KSTAR ведутся исследования по длительному удержанию водородной или дейтериевой плазмы в магнитном поле, в том числе в рамках работ по проекту международного экспериментального термоядерного реактора ITER.

Узнайте, как новые атомные часы измерили время с рекордной точностью.

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