На Кубани нашли золотые византийские монеты X века

После изучения их передадут в музей.

Таманский археологический отряд ИА РАН обнаружил в Темрюкском районе Краснодарского края 28 золотых византийских монет X века, отчеканенных в годы правления императоров Никифора II Фоки (963-969 гг.) и Иоанна I Цимисхия (969-976 гг.). По словам специалистов, это редчайшая находка.

Клад, спрятанный в раздробленном керамическом сосуде, был найден на одном из городищ, покинутом жителями примерно в XI веке. Предположительно он был зарыт в период правления Иоанна I: это время образования Тмутараканского княжества — особого русского княжества, созданного после восточного похода Святослава в 965 году на Хазарский каганат и существовавшего в конце X–XII веках.

Находка передана в музей-заповедник «Фанагория», где после изучения монеты пополнят экспозицию. Они позволят больше узнать о социально-экономической и политической ситуации на юге средневековой Руси.