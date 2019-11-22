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Наука

На Кубани нашли золотые византийские монеты X века

Анастасия Баринова
22 ноября 2019
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После изучения их передадут в музей.

Таманский археологический отряд ИА РАН обнаружил в Темрюкском районе Краснодарского края 28 золотых византийских монет X века, отчеканенных в годы правления императоров Никифора II Фоки (963-969 гг.) и Иоанна I Цимисхия (969-976 гг.). По словам специалистов, это редчайшая находка.

На реверсе монеты Никифора II Фоки Богоматерь и император держат крест, на реверсе монеты Иоанна изображен император, благословляемый Богородицей.

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Wikipedia Монета Иоанна I Цимисхия

Клад, спрятанный в раздробленном керамическом сосуде, был найден на одном из городищ, покинутом жителями примерно в XI веке. Предположительно он был зарыт в период правления Иоанна I: это время образования Тмутараканского княжества — особого русского княжества, созданного после восточного похода Святослава в 965 году на Хазарский каганат и существовавшего в конце X–XII веках.

Находка передана в музей-заповедник «Фанагория», где после изучения монеты пополнят экспозицию. Они позволят больше узнать о социально-экономической и политической ситуации на юге средневековой Руси.

«Подобные клады встречаются не часто: так, в книге В.В. Кропоткина „Клады византийских монет на территории СССР“ (1962) описано лишь два клада X века, причем оба не сохранились до наших дней. Эта находка даст новые данные по крайне интересному, но очень слабо освещенному периоду нашей истории – становления Руси и первых походов киевских князей», – Петр Гайдуков, заместитель директора Института археологии РАН.

Посмотрите на античный храм, найденный ранее на Кубани.