На Марсе может существовать соленая вода

Жидкая вода в чистом виде не может сохраняться на холодной поверхности Марса, однако известно, что присутствие солей может создавать жидкие «рассолы», которые могут стабильно сохраняться в течение некоторого времени.

Марсоходы NASA «Curiosity» и «Феникс» обнаружили в почве планеты соли, известные как перхлораты, и исследователи считают, что «рассолы» могут образовываться благодаря ним.

Чтобы узнать больше о том, как «рассолы» будут вести себя в современных марсианских условиях, Эдгар Ривера-Валентин, планетолог из Лунного и планетарного института в Хьюстоне, и его коллеги провели компьютерное моделирование, объединив термодинамическую и климатическую модели.