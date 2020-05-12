На Марсе может существовать соленая вода

Жидкая вода в чистом виде не может сохраняться на холодной поверхности Марса, однако известно, что присутствие солей может создавать жидкие «рассолы», которые могут стабильно сохраняться в течение некоторого времени.
Марсоходы NASA «Curiosity» и «Феникс» обнаружили в почве планеты соли, известные как перхлораты, и исследователи считают, что «рассолы» могут образовываться благодаря ним.
Чтобы узнать больше о том, как «рассолы» будут вести себя в современных марсианских условиях, Эдгар Ривера-Валентин, планетолог из Лунного и планетарного института в Хьюстоне, и его коллеги провели компьютерное моделирование, объединив термодинамическую и климатическую модели.
Salty water might exist on Mars, but it’s probably too cold for life https://t.co/4QSFWOfyDA— Abhilash Tard (@abhilash_tard) May 12, 2020
Они обнаружили, что один тип «рассола» может оставаться жидким на поверхности планеты и на несколько сантиметров ниже в течение шести часов подряд на 40% поверхности планеты, в основном в средних и высоких северных широтах. Однако эти «рассолы» достаточно холодные, их температура — 48 °C, что примерно на 25 градусов ниже известного допуска для жизни на Земле.
Исследователи утверждают, что это открытие пригодится тем, кто планирует полеты на Марс. Экспедиции в места с потенциальной возможностью использования жидкой воды подлежат строгим протоколам защиты, чтобы снизить риск загрязнения с Земли. Если марсианские «рассолы» действительно непригодны для жизни любых известных организмов с нашей планеты, это может ослабить ограничения на дальнейшие исследования.
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