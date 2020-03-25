Внезапная потеря этого материала, по версии исследователей, стало причиной разрушения поверхности планеты и ту «хаотичную местность», которую мы наблюдаем сегодня.

Каким образом летучие вещества могли существовать на планете, дневная температура которой составляет 430 градусов по Цельсию, а ночная — минус 180 градусов? Родригес объясняет, что если на поверхности планеты она сильно колеблется между крайними значениями, то под поверхностью амплитуда может быть не столь широка и температура, как следствие, мягче. Он пояснил, что в части коры Меркурия «могла образоваться какая-то вода», однако конкретики у команды пока нет.

Если за ландшафтом Меркурия действительно стоят летучие вещества, это может стать захватывающим открытием, поскольку такие соединения, особенно вода, играют ключевую роль в зарождении жизни. Ученые отмечают, что даже если пригодные для жизни ингредиенты существовали недолго, в хаотичной местности все еще могут присутствовать следы пребиотической химии или элементарной жизни.