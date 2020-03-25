На Меркурии существовали ингредиенты, необходимые для жизни. А ее следы могут оставаться там до сих пор
В 1974 году зонд NASA «Маринер-10» пролетел мимо Меркурия и обнаружил необычный растрескавшийся ландшафт с кратерами. Согласно новой теории, эта изломанная «хаотичная местность» могла быть образована летучими веществами — элементами и соединениями, которые легко могут переходить из газообразного состояния в жидкое или твердое.
В течение десятилетий ученые, изучавшие эту местность, предполагали, что специфика ее ландшафта вызвана мощным ударом астероида, который образовал бассейн Калорис. Однако исследование команды из Института планетарных наук в Аризоне во главе с Алексисом Родригесом предлагает другое объяснение. Ученые отмечают, что возможный удар астероида не совпадает по времени с моментом образования бассейна Калорис.
Кроме того, на поверхности этой местности находится много мелких объектов, похожих на крошечные кратеры. Ученые отмечают, что подобный ландшафт не мог бы сформироваться в результате падения астероидов. Исследователи пришли к выводу, что если землетрясения после удара привели к появлению этой «хаотичной местности», то эти мелкие объекты не смогли бы сохраниться.
Гораздо более вероятным ученые называют сценарий, в котором под поверхностью Меркурия в результате воздействия магмы нагревались летучие вещества. В результате они перешли в газообразное состояние, после чего, по предположению Родригеса, были перенесены в другие части планеты, где либо осели в виде конденсата, либо вообще могли быть полностью устранены с поверхности планеты солнечными ветрами.
Внезапная потеря этого материала, по версии исследователей, стало причиной разрушения поверхности планеты и ту «хаотичную местность», которую мы наблюдаем сегодня.
Каким образом летучие вещества могли существовать на планете, дневная температура которой составляет 430 градусов по Цельсию, а ночная — минус 180 градусов? Родригес объясняет, что если на поверхности планеты она сильно колеблется между крайними значениями, то под поверхностью амплитуда может быть не столь широка и температура, как следствие, мягче. Он пояснил, что в части коры Меркурия «могла образоваться какая-то вода», однако конкретики у команды пока нет.
Если за ландшафтом Меркурия действительно стоят летучие вещества, это может стать захватывающим открытием, поскольку такие соединения, особенно вода, играют ключевую роль в зарождении жизни. Ученые отмечают, что даже если пригодные для жизни ингредиенты существовали недолго, в хаотичной местности все еще могут присутствовать следы пребиотической химии или элементарной жизни.