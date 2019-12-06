На МКС отправили генно-модифицированных мускулистых мышей и сырье для пива

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX в четверг успешно стартовала к Международной космической станции (МКС). На МКС будет доставлено 2,5 тонны груза, включая продовольствие и научную аппаратуру.
Помимо этого, на борту станции окажутся сырье для пивоварения и 40 мышей. Сырье необходимо для проведения эксперимента Budweiser по изучению влияния невесомости на процесс соложения ячменя. С мышами же все значительно сложнее.
Ученые генетически модифицировали мышей, вызвав у них недостаток миостатина – белка, который ограничивает рост мышц животных. Это привело к тому, что мыши накопили примерно в два раза больше мышечной массы, чем их обычные сородичи.
На МКС также окажутся мыши, которые не были генетически изменены. Астронавты будут вводить им экспериментальный препарат, который ингибирует миостатин.
Launch day take two 🎬@SpaceX's 19th resupply mission to the @Space_Station is packed full of science and supplies for the orbiting laboratory. Launch is targeted for 12:29 p.m. ET: https://t.co/9I55R6lo31 pic.twitter.com/2ndqYRCgwo— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) December 5, 2019
Исследователи надеются, что отправка мышей на МКС, где они будут подвергаться воздействию той же микрогравитационной среды, что и астронавты, может дать ценную информацию о том, как предотвратить потерю мышечной массы и дегенерацию мышц у людей в космосе.
Именно дегенерация мышц у астронавтов является одним из серьезных препятствий осуществления более дальних полетов в Солнечной системе.
После завершения исследований грызуны будут возвращены на Землю со спускаемой капсулой корабля.