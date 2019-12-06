Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

На МКС отправили генно-модифицированных мускулистых мышей и сырье для пива

06 декабря 2019
МКС
Фото: NASA Goddard Space Flight Center/flickr.com
Все послужит на благо науки.

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX в четверг успешно стартовала к Международной космической станции (МКС). На МКС будет доставлено 2,5 тонны груза, включая продовольствие и научную аппаратуру.

Помимо этого, на борту станции окажутся сырье для пивоварения и 40 мышей. Сырье необходимо для проведения эксперимента Budweiser по изучению влияния невесомости на процесс соложения ячменя. С мышами же все значительно сложнее.

Ученые генетически модифицировали мышей, вызвав у них недостаток миостатина – белка, который ограничивает рост мышц животных. Это привело к тому, что мыши накопили примерно в два раза больше мышечной массы, чем их обычные сородичи.

На МКС также окажутся мыши, которые не были генетически изменены. Астронавты будут вводить им экспериментальный препарат, который ингибирует миостатин.

Исследователи надеются, что отправка мышей на МКС, где они будут подвергаться воздействию той же микрогравитационной среды, что и астронавты, может дать ценную информацию о том, как предотвратить потерю мышечной массы и дегенерацию мышц у людей в космосе.

Именно дегенерация мышц у астронавтов является одним из серьезных препятствий осуществления более дальних полетов в Солнечной системе.

После завершения исследований грызуны будут возвращены на Землю со спускаемой капсулой корабля.