На МКС отправили генно-модифицированных мускулистых мышей и сырье для пива

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX в четверг успешно стартовала к Международной космической станции (МКС). На МКС будет доставлено 2,5 тонны груза, включая продовольствие и научную аппаратуру.

Помимо этого, на борту станции окажутся сырье для пивоварения и 40 мышей. Сырье необходимо для проведения эксперимента Budweiser по изучению влияния невесомости на процесс соложения ячменя. С мышами же все значительно сложнее.

Ученые генетически модифицировали мышей, вызвав у них недостаток миостатина – белка, который ограничивает рост мышц животных. Это привело к тому, что мыши накопили примерно в два раза больше мышечной массы, чем их обычные сородичи.

На МКС также окажутся мыши, которые не были генетически изменены. Астронавты будут вводить им экспериментальный препарат, который ингибирует миостатин.