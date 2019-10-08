На Земле заканчивается фосфор. Это жизненно важный ресурс

Фосфор – один из важнейших минералов для всех растений и животных на Земле, в том числе и для человека. Этот базовый ресурс, который является строительным материалом для ДНК, позволяет живым клеткам передавать энергию, а когда его добывают из фосфатной руды, его можно добавлять в удобрения для увеличения сельскохозяйственного производства.

Проблема в том, что фосфор не является возобновляемым элементом, и в настоящее время нет его известных заменителей и очень мало областей, в которых он добывается.

Только за последние 50 лет количество фосфорных удобрений возросло в пять раз, а в условиях продолжающегося прироста населения ожидается, что к 2050 году спрос на них удвоится.

При нынешних уровнях потребления некоторые модели предполагают, что мы исчерпаем известные запасы фосфора через 80 лет. Более консервативные оценки указывают на нулевой день через 400 лет, в то время как другие дают нам менее 40 лет, чтобы найти решение этой неизбежной проблемы.

Ученые видят выход из ситуации в повторном использовании фосфатов с помощью создания систем рециркуляции по замкнутому циклу. Авторы исследования также призывают мировые власти начать подготовку специалистов, которые будут заниматься этой проблемой.

«Эти люди должны быть не простыми специалистами по фосфору, а скорее «системными мыслителями», которые смогут дать обоснованные решения по всем аспектам управления фосфором», – говорит один из авторов исследования эколог Каспер Рейтцель.

В исследовании принимали участие 40 экспертов из разных стран.