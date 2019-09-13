На потенциально обитаемой планете обнаружили водяной пар: почему это важно

K2-18b примерно в 2,5 раза больше радиуса Земли и в восемь раз больше ее массы, температура на ней – между 0 и 40 градусами Цельсия – позволяет воде оставаться в жидком состоянии. Это первая из тысяч найденных экзопланет, которая совмещает в себе наличие воды, предположительно каменистой поверхности и атмосферы.

«Это открытие приближает нас к ответу на фундаментальный вопрос: уникальна ли Земля?» – говорит Циарас.

Условия на K2-18b могут быть пригодны для жизни, но сейчас наверняка подтвердить эту гипотезу невозможно. Новые космические телескопы в следующие десять лет, как уверяют ученые, смогут определить, произведены ли содержащиеся в атмосфере K2-18b газы живыми организмами.

Посмотрите на 4 тысячи экзопланет на одной карте.