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Наука

На потенциально обитаемой планете обнаружили водяной пар: почему это важно

13 сентября 2019
Экзопланета
Похоже, экзопланета K2-18b пригодна для жизни.

Открытие совершила группа астрономов во главе с Ангелосом Циарасом. Астрофизики сообщили о результатах анализа данных спектроскопических наблюдений за экзопланетой K2-18b при помощи космического телескопа «Хаббл».

По их данным, на планете есть вода в жидком состоянии. Компьютерное моделирование позволяет предположить, что до 50 процентов атмосферы K2-18b состоит из воды. Анализ собранных «Хабблом» данных и их сравнение с различными моделями атмосфер позволил сделать вывод об обнаружении с высокой статистической значимостью в атмосфере K2-18b молекул водяного пара, а также некоторого количества водорода и гелия. 

Расположенная на расстоянии 110 световых лет от Солнца, планета K2-18b была открыта Космической обсерваторией Кеплера в 2015 году. Она находится в зоне обитаемости своей звезды K2-18 в созвездии Льва. Предварительные сканы экзопланеты показали, что она относится к классу «суперземля», то есть ее масса превышает массу земли, но не достигает массы газовых гигантов.

«Впервые мы обнаружили воду на планете, расположенной в обитаемой зоне, где температура допускает присутствие жизни» – говорит участница исследования профессор Джованна Тинетти.

K2-18b примерно в 2,5 раза больше радиуса Земли и в восемь раз больше ее массы, температура на ней – между 0 и 40 градусами Цельсия – позволяет воде оставаться в жидком состоянии. Это первая из тысяч найденных экзопланет, которая совмещает в себе наличие воды, предположительно каменистой поверхности и атмосферы. 

«Это открытие приближает нас к ответу на фундаментальный вопрос: уникальна ли Земля?» – говорит Циарас.

Условия на K2-18b могут быть пригодны для жизни, но сейчас наверняка подтвердить эту гипотезу невозможно. Новые космические телескопы в следующие десять лет, как уверяют ученые, смогут определить, произведены ли содержащиеся в атмосфере K2-18b газы живыми организмами.

Посмотрите на 4 тысячи экзопланет на одной карте.

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