На рисунках Леонардо да Винчи нашли смесь из бактерий, грибов и ДНК человека

Леонардо да Винчи известен своими детально проработанными произведениями искусства и передовыми технологическими идеями. Но новое исследование выявило другой уровень сложности его рисунков: скрытый мир крошечных форм жизни на его работах.

Микробиологи и историки под руководством ведущего научного сотрудника Университета природных ресурсов и наук о жизни (Австрия) Гвадалупе Пиньяр изучили микроскопический биологический материал на семи рисунках художника, и обнаружили неожиданное разнообразие бактерий, грибов и ДНК человека.

Большая часть этого материала, вероятно, попала на наброски задолго до смерти да Винчи 501 год назад, поэтому ДНК (или, по крайней мере, ее основная часть), скорее всего, принадлежит другим людям, которые работали с рисунками на протяжении веков.

По словам исследователей, самым большим сюрпризом для них оказалась высокая концентрация бактерий на рисунках, особенно по сравнению с грибами.

Предыдущие исследования показали, что грибы, как правило, доминируют в микробиомах бумажных объектов, таких как эти рисунки, но в этом случае присутствовало необычно большое количество бактерий от людей и насекомых.