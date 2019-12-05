На Сицилии найдено древнее захоронение младенца в кувшине

Также некрополь содержал множество керамических изделий разных эпох: самая старая находка, изящный сосуд для вина, относится к периоду 700-651 гг. до н.э. Это говорит о том, что некрополь использовался на протяжении значительного периода времени.

Джела была основана в 689 году до нашей эры и была разрушена карфагенянами в 405 году до нашей эры. Ученые подчеркивают важность археологического открытия: некрополь оказался местом погребения самых первых жителей древнего города.

Почитайте о недавно найденных захоронениях в другом древнегреческом полисе – Фанагории.