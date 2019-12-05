На Сицилии найдено древнее захоронение младенца в кувшине

Гела, или Джела (сиц. Gela) – одно из самых ранних поселений греков, прибывших на Сицилию с Родоса и Крита. Она была самым значительным греческим поселением на острове до возвышения Сиракуз. Проводящиеся здесь раскопки не перестают приносить интересные результаты.
Недавно при прокладке оптоволоконного кабеля в историческом центре города рабочие нашли часть древнего некрополя. Работы были приостановлены, и на место прибыли археологи, которые обнаружили два необычных захоронения и множество артефактов.
More on Ancient #Greek #Necropolis discovered during roadworks in #Gela #Sicily https://t.co/8jUH3SL3r6 pic.twitter.com/chpXapKexb— Hellene Travel (@HelleneTravel) December 3, 2019
Некрополь относится к VII-VI векам до нашей эры. В одном из захоронений находились останки новорожденного, который был похоронен в гидрии – древнегреческом кувшине. Основным назначением такого кувшина было хранение воды, но его также использовали для жеребьевки при голосовании или как урну с пеплом усопших. Ребенок кремирован не был, и гидрия по размеру идеально подходила в качестве гроба. А в другом захоронении находились останки крупного животного – возможно, принесенного в жертву в ходе погребального обряда.
Также некрополь содержал множество керамических изделий разных эпох: самая старая находка, изящный сосуд для вина, относится к периоду 700-651 гг. до н.э. Это говорит о том, что некрополь использовался на протяжении значительного периода времени.
Джела была основана в 689 году до нашей эры и была разрушена карфагенянами в 405 году до нашей эры. Ученые подчеркивают важность археологического открытия: некрополь оказался местом погребения самых первых жителей древнего города.
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