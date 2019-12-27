На территории флоридского гольф-клуба найдено массовое захоронение рабов

В городе Таллахасси, штат Флорида, найдено 40 безымянных могил, в которых были захоронены рабы. Кладбище располагается на территории элитного 18-луночного поля для гольфа.
До самого начала Гражданской войны в США между Севером и Югом округ Леон был центром экономики и плантаций Флориды, здесь насчитывалось самое большое количество рабов во всем штате. Незадолго до войны трое из каждых четырех жителей округа были рабами, принадлежавшими белым семьям. Среди самых богатых рабовладельцев была семья Хьюстоун, владевшая 200 гектарами земли.
Более ста лет назад представители семьи начали распродавать свою собственность, и на принадлежавших Хьюстоунам участках появились жилые кварталы, торговые центры, а также загородный гольф-клуб Capital City. Именно по причине его элитарности обнаружить захоронения не удавалось очень долго: несмотря на то, что люди обращали внимание на ряд странных холмиков, доступ экспертам на закрытую территорию был запрещен.
Положение смог исправить афроамериканец Делэйтр Холлингер (Delaitre Hollinge) из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), чьи предки работали на плантациях округа Леон. Он провел в архивах много времени и смог установить приблизительное место захоронения. Представив свои выводы городским чиновникам и специалистам из Службы национальных парков, он добился разрешения на исследования.
Сканирование семи тысяч квадратных метров поля для гольфа велось на протяжении нескольких недель и завершилось успехом. Эксгумировать останки не будут, но могилы огородят, для чего потребуется переоборудовать территорию гольф-поля. Холлингер также планирует создать небольшой мемориал, хоть установить имена погребенных и не представляется возможным.
Ученые подчеркивают важность открытия: сведения о подавляющем большинстве захоронений рабов на юге США исчезли. По предварительным подсчетам, только во Флориде может находиться до полутора тысяч забытых могил афроамериканцев.
Специалисты также отмечают, что своей сохранностью кладбище обязано именно гольф-клубу: однажды облагородив территорию, владельцы больше не трогали эту землю, тогда как в тех местах, где строились дома или велись сельхозработы, земля многократно перекапывалась, и многие следы захоронений уже потеряны.