На территории флоридского гольф-клуба найдено массовое захоронение рабов

В городе Таллахасси, штат Флорида, найдено 40 безымянных могил, в которых были захоронены рабы. Кладбище располагается на территории элитного 18-луночного поля для гольфа.

До самого начала Гражданской войны в США между Севером и Югом округ Леон был центром экономики и плантаций Флориды, здесь насчитывалось самое большое количество рабов во всем штате. Незадолго до войны трое из каждых четырех жителей округа были рабами, принадлежавшими белым семьям. Среди самых богатых рабовладельцев была семья Хьюстоун, владевшая 200 гектарами земли.

Более ста лет назад представители семьи начали распродавать свою собственность, и на принадлежавших Хьюстоунам участках появились жилые кварталы, торговые центры, а также загородный гольф-клуб Capital City. Именно по причине его элитарности обнаружить захоронения не удавалось очень долго: несмотря на то, что люди обращали внимание на ряд странных холмиков, доступ экспертам на закрытую территорию был запрещен.