35 тысяч лет назад на территории современной Испании была тундростепь

Группа ученых во главе с Ноэми Салой, экспертом по тафономии Национального исследовательского центра гуманитарных наук (CENIEH), представили результаты исследований, проведенных в пещере Порталон-дель-Техадилья. в Сеговии.

Согласно выводам ученых, на этой широте во времена позднего палеолита была тундростепь с холодным и чрезвычайно засушливым климатом, что никогда ранее не документировалось на Пиренейском полуострове.

Раскопки в Порталон-дель-Техадилья начались в 2012 году. С тех пор в пещере были найдены ископаемые останки диких лошадей и ослов, гиен, бизонов, шерстистых носорогов, гигантских оленей, пещерных медведей и львов.

Эти находки расширяют известный палеогеографический спектр видов, таких как шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) и гигантский олень (Megaloceros giganteus).