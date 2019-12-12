35 тысяч лет назад на территории современной Испании была тундростепь

Группа ученых во главе с Ноэми Салой, экспертом по тафономии Национального исследовательского центра гуманитарных наук (CENIEH), представили результаты исследований, проведенных в пещере Порталон-дель-Техадилья. в Сеговии.
Согласно выводам ученых, на этой широте во времена позднего палеолита была тундростепь с холодным и чрезвычайно засушливым климатом, что никогда ранее не документировалось на Пиренейском полуострове.
Раскопки в Порталон-дель-Техадилья начались в 2012 году. С тех пор в пещере были найдены ископаемые останки диких лошадей и ослов, гиен, бизонов, шерстистых носорогов, гигантских оленей, пещерных медведей и львов.
Эти находки расширяют известный палеогеографический спектр видов, таких как шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) и гигантский олень (Megaloceros giganteus).
Во время Последнего ледникового максимума тундростепь была самым большим по площади биомом Земли. Она исчезла 12 тысяч лет назад.
Участки реликтовых тундростепных ландшафтов – дриадовые тундростепи – сохранились до наших дней в Хакасии, на Алтае, в Забайкалье и Прибайкалье.