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Наука

35 тысяч лет назад на территории современной Испании была тундростепь

12 декабря 2019
Тундростепь
Фото: en.wikipedia.org
На Пиренеях было гораздо холоднее, чем сейчас.

Группа ученых во главе с Ноэми Салой, экспертом по тафономии Национального исследовательского центра гуманитарных наук (CENIEH), представили результаты исследований, проведенных в пещере Порталон-дель-Техадилья. в Сеговии.

Согласно выводам ученых, на этой широте во времена позднего палеолита была тундростепь с холодным и чрезвычайно засушливым климатом, что никогда ранее не документировалось на Пиренейском полуострове.

Раскопки в Порталон-дель-Техадилья начались в 2012 году. С тех пор в пещере были найдены ископаемые останки диких лошадей и ослов, гиен, бизонов, шерстистых носорогов, гигантских оленей, пещерных медведей и львов.

Эти находки расширяют известный палеогеографический спектр видов, таких как шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) и гигантский олень (Megaloceros giganteus).

«Условия окружающей среды, преобладающие в период с 45 000 до 30 000 лет назад, имеют жизненно важное значение для преодоления перехода между средним и верхним палеолитом, то есть между неандертальцами и первыми представителями нашего собственного вида в Европе», – Ноэми Сала.

Во время Последнего ледникового максимума тундростепь была самым большим по площади биомом Земли. Она исчезла 12 тысяч лет назад.

Участки реликтовых тундростепных ландшафтов – дриадовые тундростепи – сохранились до наших дней в Хакасии, на Алтае, в Забайкалье и Прибайкалье.