На территории Тауэра найдено необычное захоронение

Британский государственный деятель Томас Бабингтон Маколей в своем труде «История Англии» называет часовню «самым печальным местом на планете»: если в Вестминстерском аббатстве или Соборе Святого Павла находятся могилы людей, вызывавших почтение и уважение, а на обычных кладбищах лежат люди, у которых остались любящие семьи – то здесь нашли последнее пристанище преданные друзьями и соратниками, отвергнутые и ненавидимые обществом.



В результате раскопок выяснилось, что в приходской церкви Тауэра хоронили не только казненных аристократов, но и самых обычных людей. Об этом свидетельствуют останки женщины и девочки, которые умерли между 1450 и 1550 годами. Женщину похоронили в гробу (сохранились фрагменты досок), а ребенка просто завернули в ткань. В верхнем слое, то есть позднее, на этом же месте закопали собаку.



На момент смерти женщине было 35-45 лет, девочке – около семи. Состояние их костей показывает, что они занимались тяжелым физическим трудом и болели – в частности, женщина страдала хроническими болями в спине. Однако следов насильственной смерти обнаружено не было, то есть покойницы не были казненными преступницами – они просто жили на территории церкви, возможно, в качестве прислуги.



После изучения останки перезахоронили 10 сентября 2019 года. Открытие позволяет больше узнать об истории Тауэра. Кроме того, археологи смогли точнее определить положение сгоревшей церкви – в одном из слоев была найдена плитка, которая украшала ее пол.



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