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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Наука

На Тибетском плато обнаружены вирусы возрастом почти 15 000 лет

Анастасия Баринова
22 июля 2021
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Фото: Lonnie Thompson/The Ohio State University
Большинство из них науке не известно.

Команда ученых из Университета штата Огайо изучала состав ледяных кернов возрастом около 14 400 лет. Они были получены в 2015 году из многовековых залежей льда на Тибетском плато. Ледники являются лучшим «архивом»: формируясь, они улавливают частицы пыли, следы газа, микробы и растительные вещества. И поскольку эти слои накапливаются со временем, каждый слой иллюстрирует свой исторический период. Их изучение помогает больше узнать о климате в древности.

Образцы льда были взяты из ледяной шапки Гулия на высоте около 6700 метров. Проанализировав их, специалисты обнаружили генетические коды 33 микроорганизмов: вирусов, бактерий и бактериофагов. Их концентрация была ниже, чем в океанах или почве. Некоторые из них, такие как Methylobacterium или Herminiimonas, опознаны, тогда как 28 оказались полностью новыми, не соответствующими ни одному из известных типов.

Команда предполагает, что вирусы, вероятно, возникли в растениях и почве, но им не обязательно помешал холод: около половины из них прекрасно себя чувствуют даже в ледяном плену.

«У этих вирусов есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в холодных условиях; просто сюрреалистические генетические сигнатуры того, как вирус может выживать в экстремальных условиях», – соавтор исследования Мэтью Салливан.

Возможность изучать древние микроорганизмы помогает лучше понять историю их эволюции, а также то, как они справлялись с изменением климата в прошлом, и насколько хорошо они могли бы это сделать в будущем.

Команда также разработала новый метод стерилизации ледяных кернов: он может пригодиться для обнаружения следов вирусов в образцах, взятых на Луне или Марсе. Узнайте, что такое «вирусный дождь».

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