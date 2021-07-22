На Тибетском плато обнаружены вирусы возрастом почти 15 000 лет

Команда ученых из Университета штата Огайо изучала состав ледяных кернов возрастом около 14 400 лет. Они были получены в 2015 году из многовековых залежей льда на Тибетском плато. Ледники являются лучшим «архивом»: формируясь, они улавливают частицы пыли, следы газа, микробы и растительные вещества. И поскольку эти слои накапливаются со временем, каждый слой иллюстрирует свой исторический период. Их изучение помогает больше узнать о климате в древности.
“We are in this unique position where we have ice core records from these mountaintops, and #Landsat has these detailed images of the glaciers, and if we combine those two data sets, we see clearly what is happening.”— NASA Landsat Program (@NASA_Landsat) June 30, 2021
—Lonnie Thompson, lead author pic.twitter.com/TPTUmVDPIs
Образцы льда были взяты из ледяной шапки Гулия на высоте около 6700 метров. Проанализировав их, специалисты обнаружили генетические коды 33 микроорганизмов: вирусов, бактерий и бактериофагов. Их концентрация была ниже, чем в океанах или почве. Некоторые из них, такие как Methylobacterium или Herminiimonas, опознаны, тогда как 28 оказались полностью новыми, не соответствующими ни одному из известных типов.
Команда предполагает, что вирусы, вероятно, возникли в растениях и почве, но им не обязательно помешал холод: около половины из них прекрасно себя чувствуют даже в ледяном плену.
Возможность изучать древние микроорганизмы помогает лучше понять историю их эволюции, а также то, как они справлялись с изменением климата в прошлом, и насколько хорошо они могли бы это сделать в будущем.
Команда также разработала новый метод стерилизации ледяных кернов: он может пригодиться для обнаружения следов вирусов в образцах, взятых на Луне или Марсе. Узнайте, что такое «вирусный дождь».