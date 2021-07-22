На Тибетском плато обнаружены вирусы возрастом почти 15 000 лет

Образцы льда были взяты из ледяной шапки Гулия на высоте около 6700 метров. Проанализировав их, специалисты обнаружили генетические коды 33 микроорганизмов: вирусов, бактерий и бактериофагов. Их концентрация была ниже, чем в океанах или почве. Некоторые из них, такие как Methylobacterium или Herminiimonas, опознаны, тогда как 28 оказались полностью новыми, не соответствующими ни одному из известных типов.

Команда предполагает, что вирусы, вероятно, возникли в растениях и почве, но им не обязательно помешал холод: около половины из них прекрасно себя чувствуют даже в ледяном плену.