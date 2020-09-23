На юге Таиланда открыли новый вид – «камуфлированную» лягушку

Герпетологи из МГУ совместно с тайскими, вьетнамскими и китайскими коллегами описали новый вид лягушек, найденный после ночного ливня в бамбуковом лесу на юге Таиланда. Название этой амфибии, Micryletta dissimulans, указывает на ее камуфляжную окраску. Кроме того, это намек на скрытность вида, который на протяжении 150 лет ускользал от взора исследователей Малайского полуострова. Как показал генетический анализ, новый вид относится к базовой ветви эволюции рода Micryletta.

Особенности биологии этого вида пока остаются загадкой: исследователям только предстоит узнать, чем питаются эти амфибии, как звучат их брачные песни, и как развиваются их головастики. Всего за несколько десятилетий количество видов в этом роде увеличилось с двух до семи, и есть основания считать, что это не окончательная цифра. Описание M. dissimulans опубликовано в журнале Zoological Research; исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

Миниатюрные лягушки из рода Micryletta, распространенные в Восточной и Юго-Восточной Азии, долгое время не получали от герпетологов должного внимания. Сначала их ошибочно относили к роду Microhyla, пока не выяснилось, что с эволюционной точки зрения эти группы довольно далеки от друга, а их сходство в основном связано с мелкими размерами. После этого микрилетты получили собственный род с двумя видами. Первый, M. steinegeri, является эндемиком Тайваня, а второму, M. inornata, специалисты приписывали более обширный ареал: от Южного Китая до Малайского полуострова и острова Суматра.