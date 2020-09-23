На юге Таиланда открыли новый вид – «камуфлированную» лягушку

Герпетологи из МГУ совместно с тайскими, вьетнамскими и китайскими коллегами описали новый вид лягушек, найденный после ночного ливня в бамбуковом лесу на юге Таиланда. Название этой амфибии, Micryletta dissimulans, указывает на ее камуфляжную окраску. Кроме того, это намек на скрытность вида, который на протяжении 150 лет ускользал от взора исследователей Малайского полуострова. Как показал генетический анализ, новый вид относится к базовой ветви эволюции рода Micryletta.
Особенности биологии этого вида пока остаются загадкой: исследователям только предстоит узнать, чем питаются эти амфибии, как звучат их брачные песни, и как развиваются их головастики. Всего за несколько десятилетий количество видов в этом роде увеличилось с двух до семи, и есть основания считать, что это не окончательная цифра. Описание M. dissimulans опубликовано в журнале Zoological Research; исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).
Миниатюрные лягушки из рода Micryletta, распространенные в Восточной и Юго-Восточной Азии, долгое время не получали от герпетологов должного внимания. Сначала их ошибочно относили к роду Microhyla, пока не выяснилось, что с эволюционной точки зрения эти группы довольно далеки от друга, а их сходство в основном связано с мелкими размерами. После этого микрилетты получили собственный род с двумя видами. Первый, M. steinegeri, является эндемиком Тайваня, а второму, M. inornata, специалисты приписывали более обширный ареал: от Южного Китая до Малайского полуострова и острова Суматра.
«При более тщательном изучении многие широко распространенные виды амфибий из Восточной Азии часто оказываются комплексами из целого ряда видов», — отмечает Николай Поярков, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат биологических наук, сотрудник Московского государственного университета.
Важный вклад в изучение разнообразия микрилетт внесли российские герпетологи совместно с тайскими, вьетнамскими и китайскими коллегами. В августе 2018 года во время работ в провинции Сонгкхла на юге Таиланда они после ночного ливня встретили в бамбуковом лесу неизвестных ранее лягушек. В общей сложности на глаза исследователям попало девять особей. Внешний облик и мелкие размеры амфибий (длина тела самцов достигала 20,3–22,4 мм, а самок — 24,4–26,7 мм) навели ученых на мысль, что перед ними неизвестные ранее представители рода Micryletta. Проведенный в лаборатории анализ митохондриальной ДНК подтвердил эту гипотезу.
Новый вид получил название Micryletta dissimulans. Его видовое название происходит от латинского глагола «dissimulo», что в переводе означает «скрывать» или «прятать», и отсылает к «камуфляжной» окраске этой лягушки — темным узорам на коричневом фоне. Кроме того, это намек на скрытность вида, который на протяжении 150 лет ускользал от взора исследователей Малайского полуострова.
Пока новая микрилетта известна лишь из единственной точки, но высока вероятность, что она живет и южнее, на территории Малайзии. О численности этой лягушки ничего неизвестно, поэтому авторы рекомендуют Международному союзу охраны природы присвоить ей статус вида, для оценки угрозы которому недостаточно данных (Data Deficient (DD)). Особенности биологии M. dissimulansтакже пока остаются загадкой: исследователям только предстоит узнать, чем питаются эти амфибии, как звучат их брачные песни, и как развиваются их головастики.
С генетической точки зрения M. dissimulansоказалась ближайшим родственником распространенной на юге Суматры M. sumatrana, которая также была описана совсем недавно, в начале 2020 года. Оба этих вида образуют базальную ветвь рода микрилетт. Это заставляет предположить, что родина этой группы — Малайский полуостров и Суматра.
С открытием M. dissimulans общее число видов в роде Micrylettадостигло семи. Однако это явно не окончательная цифра: дополнительный генетический анализ указал на наличие неописанного вида из Лаоса, а также целого ряда эволюционных линий из северного Индокитая, континентального Китая и Тайваня. Дальнейшие исследования позволят выяснить, насколько в действительности разнообразны микрилетты.