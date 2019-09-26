На затонувшем три века назад судне нашли полностью сохранившуюся книгу

Археологи-водолазы Русского географического общества (РГО) подняли с борта затонувшего 295 лет назад немецкого судна «Архангел Рафаил» полностью сохранившуюся книгу.

«Это шестой сезон работ на «Архангеле Рафаиле», и наш старый знакомый не перестает удивлять. Уже собрана и музеефицирована богатая коллекция европейских бытовых предметов конца XVII века, разработаны и применяются новые технологии в консервации и реставрации – некоторые артефакты буквально вынуждают пробовать неизвестные ранее приемы.

Нам повезло, сначала мы восстановили фрагмент Библии, пятую часть послания к Коринфянам, отработали технологию. И теперь готовы к новому подарку «Архангела Рафаила». Это один из первых артефактов, которые мы подняли в этом сезоне», – говорит исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.