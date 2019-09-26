На затонувшем три века назад судне нашли полностью сохранившуюся книгу
Археологи-водолазы Русского географического общества (РГО) подняли с борта затонувшего 295 лет назад немецкого судна «Архангел Рафаил» полностью сохранившуюся книгу.
«Это шестой сезон работ на «Архангеле Рафаиле», и наш старый знакомый не перестает удивлять. Уже собрана и музеефицирована богатая коллекция европейских бытовых предметов конца XVII века, разработаны и применяются новые технологии в консервации и реставрации – некоторые артефакты буквально вынуждают пробовать неизвестные ранее приемы.
Нам повезло, сначала мы восстановили фрагмент Библии, пятую часть послания к Коринфянам, отработали технологию. И теперь готовы к новому подарку «Архангела Рафаила». Это один из первых артефактов, которые мы подняли в этом сезоне», – говорит исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.
На данный момент Псалтирь хранится в специальном боксе с морской водой. По словам Фокина, ученым предстоит кропотливая работа по очистке книги.
«В первую очередь, находка уникальна тем, что пережила гибель корабля, которая сопровождалась большими разрушениями. В результате книга попала на дно в целости и впоследствии была укрыта донными осадками. Кроме того, свою роль в консервации объекта сыграла бочка дегтя, которая была разрушена во время кораблекрушения», – объясняет археолог Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Иван Горлов.
Время издания книги датируется 1692 годом. Она на год старше судна, на котором ее нашли. В Псалтире примерно 500 страниц, собранных в 50 тетрадочек, сшитых вместе.