На «Земле леопарда» найдены останки древнего носорога
Открытие совершили палеонтологи ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН. Раскопки проводились на территории парка «Земля леопарда» в пещере Сухая. Ранее здесь уже были найдены останки гиен. Хищники приносили в свой «дом» мясо и кости убитых животных, что позволило выделить останки носорога Мерка (лат. Stephanorhinus kirchbergensis).
Этот представитель животного мира плейстоцена (эпохи четвертичного периода, начавшейся 2,6 миллиона лет назад и закончившейся 11,7 тысячи лет назад) является предшественником шерстистого носорога, чьи останки встречаются значительно чаще. До недавнего времени кости носорога Мерка попадались ученым в основном на территории современной Европы и Китая, однако открытия 2019 года позволили установить восточные границы его ареала.
Обладая мощными челюстями, гиены в буквальном смысле перемалывали кости. По этой причине в пещере сохранились только зубы тех, кого хищник употреблял в пищу. Отличить носорога Мерка от шерстистого ученым удалось по толщине зубной эмали и строению корней. Этот же метод использовался для идентификации зубов носорога из другой пещеры в Приморье — Тетюхинской.
При том, что в пещере Тетюхинской нашлось лишь несколько фрагментов зубов, в Сухой было найдено значительно больше — 93 осколка. Следовательно, на территории современной «Земли леопарда» носорогов Мерка было достаточно много. Находка этих останков на Дальнем Востоке подтверждает тот факт, что в древности здесь было значительно теплее. Гладкокожий рогатый зверь круглогодично питался растениями и только после значительного похолодания исчез с этой территории, уступив место своему более морозостойкому преемнику — шерстистому носорогу.
Помимо останков носорога Мерка, в ходе раскопок в пещере Сухая ученые обнаружили массу костей других животных. Среди них медведи, барсуки, зайцы, волки, мыши, лисы и множество других зверей, видовую принадлежность которых предстоит выяснить.