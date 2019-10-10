На «Земле леопарда» найдены останки древнего носорога

Этот представитель животного мира плейстоцена (эпохи четвертичного периода, начавшейся 2,6 миллиона лет назад и закончившейся 11,7 тысячи лет назад) является предшественником шерстистого носорога, чьи останки встречаются значительно чаще. До недавнего времени кости носорога Мерка попадались ученым в основном на территории современной Европы и Китая, однако открытия 2019 года позволили установить восточные границы его ареала.

Обладая мощными челюстями, гиены в буквальном смысле перемалывали кости. По этой причине в пещере сохранились только зубы тех, кого хищник употреблял в пищу. Отличить носорога Мерка от шерстистого ученым удалось по толщине зубной эмали и строению корней. Этот же метод использовался для идентификации зубов носорога из другой пещеры в Приморье — Тетюхинской.