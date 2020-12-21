На Земле может появиться суперконтинент и начаться ледниковый период длительностью в 100 миллионов лет

Суперконтиненты — гигантские массивы суши, состоящие из нескольких континентов — могут снова появиться на Земле через 250 миллионов лет, и место их образования на земном шаре может существенно повлиять на климат нашей планеты.

Континенты Земли не всегда выглядели так, как сегодня. По словам ведущего автора исследования Майкла Уэя, физика из Института космических исследований имени Годдарда NASA, за последние три миллиарда лет планета прошла через несколько периодов, когда континенты сначала сливались вместе, чтобы сформировать огромные суперконтиненты, а затем распадались.

Самым недавним суперконтинентом была Пангея, которая существовала примерно от 300 до 200 миллионов лет назад и включала в себя то, что сейчас является Африкой, Европой, Северной Америкой и Южной Америкой.

До Пангеи предположительно существовал суперконтинент Родиния (от 900 до 700 миллионов лет назад), а еще раньше был суперконтинент Нуна, который образовался 1,6 миллиарда лет назад и распался 1,4 миллиарда лет назад.

Ранее исследователи из Американского геофизического союза смоделировали два варианта объединения нынешних континентов в суперконтинент через 250 миллионов лет. Согласно одному из вариантов, все континенты объединятся вокруг экватора. Этот суперконтинент получил название Аурика. Другой вариант предполагает, что объединение произойдет ближе к Северному полюсу и не будет включать Антарктиду. Ученые дали этому гипотетическому суперконтиненту наименование Амасия.