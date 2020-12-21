На Земле может появиться суперконтинент и начаться ледниковый период длительностью в 100 миллионов лет
Суперконтиненты — гигантские массивы суши, состоящие из нескольких континентов — могут снова появиться на Земле через 250 миллионов лет, и место их образования на земном шаре может существенно повлиять на климат нашей планеты.
Континенты Земли не всегда выглядели так, как сегодня. По словам ведущего автора исследования Майкла Уэя, физика из Института космических исследований имени Годдарда NASA, за последние три миллиарда лет планета прошла через несколько периодов, когда континенты сначала сливались вместе, чтобы сформировать огромные суперконтиненты, а затем распадались.
Самым недавним суперконтинентом была Пангея, которая существовала примерно от 300 до 200 миллионов лет назад и включала в себя то, что сейчас является Африкой, Европой, Северной Америкой и Южной Америкой.
До Пангеи предположительно существовал суперконтинент Родиния (от 900 до 700 миллионов лет назад), а еще раньше был суперконтинент Нуна, который образовался 1,6 миллиарда лет назад и распался 1,4 миллиарда лет назад.
Ранее исследователи из Американского геофизического союза смоделировали два варианта объединения нынешних континентов в суперконтинент через 250 миллионов лет. Согласно одному из вариантов, все континенты объединятся вокруг экватора. Этот суперконтинент получил название Аурика. Другой вариант предполагает, что объединение произойдет ближе к Северному полюсу и не будет включать Антарктиду. Ученые дали этому гипотетическому суперконтиненту наименование Амасия.
🌎¿Cómo será el planeta #Tierra cuando se forme el siguiente supercontinente? Novopangea,Amasia,Pangea Última y Aurica:estos son los cuatros escenarios a los que se enfrenta la Tierra cuando los continentes vuelvan a unirse— Georama (@GeografiaH) December 8, 2018
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Теперь Уэй и его команда рассчитали, как объединение континентов повлияет на климат планеты. Помимо тектоники плит, в расчетах моделей для Земли далекого будущего были и другие параметры, основанные на том, как наша планета меняется с течением времени. Например, через 250 миллионов лет Земля будет вращаться немного медленнее, чем сегодня, что было учтено в модели, объяснил Уэй.
Солнце с течением времени становится ярче, и это тоже учли ученые, увеличив количество излучения, которое получает планета. Самым неожиданным результатом их моделей стало то, что глобальные температуры в сценарии Амасии оказались ниже почти на 4 градуса по сравнению с сегодняшним временем.
В основном это связано с сильной обратной связью по альбедо льда. Снег и лед на этом северном суперконтиненте в высоких широтах создали постоянный покров над сушей в летние и зимние месяцы, который «имеет тенденцию поддерживать температуру поверхности на пару градусов ниже, чем во всех других сценариях», по словам Уэя.
Сегодня на Земле циркуляция океана переносит тепло в далекие северные районы, к Гренландии и через Берингов пролив. Но когда сформируется суперконтинент, эти дороги закроются, и дорога океанического тепла из более южных широт на север, чтобы согреть землю, окажется закрыта, отмечает Уэй.
Ледниковые периоды длились на Земле десятки тысяч лет. Образование Амасии может открыть ледниковый период, который продлится значительно дольше. По словам Уэя, в данном случае речь может идти о 100 или 150 миллионах лет.
Что это может означать для жизни на Земле? С исчезновением тропических низменностей исчезнет и невероятное биоразнообразие, которое они поддерживают. Однако могут появиться новые виды, которые будут адаптированы к выживанию в чрезвычайно холодных условиях.
Сценарий Аурики, который все еще уточняется, предполагает намного более теплый и засушливый климат, отмечают исследователи.