Найден древнейший ископаемый лес: видео

Американский континент считается местом, где произрастали первые леса. В середине XX века при создании плотины в районе горного хребта Катскилл на территории современного штата Нью-Йорк были найдены следы деревьев, которые росли здесь 380 миллионов лет назад – в конце девонского периода. Именно в то время на суше появились первые позвоночные и примитивные древовидные растения.
Недавно международная группа ученых продолжила поиски, расширив их область. На этот раз раскопки велись в старом горном карьере, расположенном примерно в 40 км от места предыдущей находки. Идея себя оправдала: исследователи обнаружили окаменелую корневую систему деревьев, возраст которых оценивается в 386 миллионов лет.
Система занимала по меньшей мере 3000 квадратных метров. Согласно результатам анализа, лес состоял из деревьев двух типов: кладоксилеевых – примитивных древесно-папоротниковых растений, у которых отсутствовали плоские зеленые листья, и археоптерисов, имевших хвойный древесный ствол и мощные ветви с зелеными сплюснутыми листьями.
Также был обнаружен вид дерева, который еще не удалось идентифицировать. По предварительным данным, он может относиться к отделу высших растений плауновидные. Для всех трех типов было характерно размножение спорами, а не семенами.
Наиболее приспособленными к жизни оказались археоптерисы: помимо листьев, они имели огромную – до 11 метров – разветвленную корневую систему, что позволяло им эффективно всасывать воду и минеральные вещества. В свою очередь кладоксилеевые обладали лентообразными и слабо разветвленными корнями, которые очень быстро отмирали, и растение было вынуждено тратить силы на отращивание новых.
Рядом с останками древнего леса обнаружены окаменелые кости рыбы позднедевонского периода. Это означает, что местность все чаще затапливалась, и именно это со временем уничтожило лес. Зато осадочные породы позволили окаменелостям хорошо сохраниться.
Открытие позволяет больше узнать об эволюции растений – о том, как они научились процессу фотосинтеза и выделению в атмосферу кислорода, что, в свою очередь, оказало влияние на формирование нашей планеты.
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