Найден древнейший ископаемый лес: видео

Американский континент считается местом, где произрастали первые леса. В середине XX века при создании плотины в районе горного хребта Катскилл на территории современного штата Нью-Йорк были найдены следы деревьев, которые росли здесь 380 миллионов лет назад – в конце девонского периода. Именно в то время на суше появились первые позвоночные и примитивные древовидные растения.



Недавно международная группа ученых продолжила поиски, расширив их область. На этот раз раскопки велись в старом горном карьере, расположенном примерно в 40 км от места предыдущей находки. Идея себя оправдала: исследователи обнаружили окаменелую корневую систему деревьев, возраст которых оценивается в 386 миллионов лет.