Найден фрагмент древнего континента

Изучая образцы кимберлитовых пород с острова Баффинова Земля, ученые совершили неожиданное открытие. Такие породы образовались миллионы лет назад на глубинах от 150 до 400 километров. Со временем они поднимаются на поверхность и иногда несут в себе алмазы. Исследования велись с целью поиска мест для разработки алмазных месторождений, но вместо этого геологи Университета Британской Колумбии обнаружили ранее неизвестный фрагмент Североатлантического кратона.

Кратоны — это стабильные участки континентальной коры Земли возрастом более миллиарда лет. Некоторые из них сохранились в центрах существующих континентальных плит, тогда как другие, расколовшись, начали продвигаться по планете. В частности, континентальная плита Североатлантического кратона разорвалась на фрагменты примерно 150 миллионов лет назад, и их уже находили в Шотландии, Лабрадоре и Гренландии. Однако присутствие этих же пород на севере Канады оказалось удивительным: это открытие увеличивает площадь Североатлантического кратона примерно на 10%.