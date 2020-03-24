Найден фрагмент древнего континента
Изучая образцы кимберлитовых пород с острова Баффинова Земля, ученые совершили неожиданное открытие. Такие породы образовались миллионы лет назад на глубинах от 150 до 400 километров. Со временем они поднимаются на поверхность и иногда несут в себе алмазы. Исследования велись с целью поиска мест для разработки алмазных месторождений, но вместо этого геологи Университета Британской Колумбии обнаружили ранее неизвестный фрагмент Североатлантического кратона.
Кратоны — это стабильные участки континентальной коры Земли возрастом более миллиарда лет. Некоторые из них сохранились в центрах существующих континентальных плит, тогда как другие, расколовшись, начали продвигаться по планете. В частности, континентальная плита Североатлантического кратона разорвалась на фрагменты примерно 150 миллионов лет назад, и их уже находили в Шотландии, Лабрадоре и Гренландии. Однако присутствие этих же пород на севере Канады оказалось удивительным: это открытие увеличивает площадь Североатлантического кратона примерно на 10%.
Geologists find a lost fragment of an ancient continent filled with #diamonds that formed part of Earth's continental crust 2.7 billion yrs ago in #Canada's North #Atlantic— Hans Solo (@thandojo) March 23, 2020
Scientists find a diamond-filled hunk of the 2.7B-year-old North Atlantic Craton pic.twitter.com/ytX41jwKv8
Геолог Майя Копылова из Университета Британской Колумбии, участвовавшая в исследовании, говорит, что эти фрагменты стали «недостающей частью головоломки». Это первый случай, когда ученые составили полную картину на основе глубинных образцов: предыдущие реконструкции размеров и местоположения плит Земли основывались на породе, залегавшей на глубине до 10 километров.
Баффинова Земля, расположенная между материковой частью Канады и Гренландией, это обширное арктическое пространство, охватывающее более 500 000 квадратных километров, что делает его пятым по величине островом в мире.
Посмотрите, как наша планета могла выглядеть миллионы лет назад.