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Наука

Найден гоминид, передвигавшийся на четырех ногах

26 декабря 2019
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Фото: S. Bambi/University of Florence
O.bambolii жил примерно 8 миллионов лет назад.

Еще в 1872 году на территории современной Италии были найдены останки ореопитека Oreopithecus bamboli – ископаемый вид приматов эпохи миоцена, которых также называют болотной обезьяной. С тех пор в Тоскане и на Сардинии были обнаружены кости, принадлежавшие еще 50 особям, что позволило хорошо изучить этот вид.

В эпоху миоцена Тоскана была островом. Ореопитеки эволюционировали на этих двух изолированных островах на протяжении нескольких миллионов лет. Естественных врагов у них было мало, и они успешно противостояли изменениям окружающей среды. Но в ледниковый период, около 7 миллионов лет назад, когда уровень моря понизился, острова соединились с материком. В результате приматы столкнулись с новыми для себя хищниками и проиграли борьбу.

По размерам и подвижности ореопитеки были сходны с современными обезьянами. Строение черепа позволяло им эффективно вращать головой в сагиттальной плоскости. Морда была сравнительно короткой с высоким носом, мозг маленький, округлый, строение зубов характерно для животных, питающихся листьями. Весили эти обезьяны около 30-35 кг.

Предполагается, что животное было приспособлено к обитанию в зарослях болотного тростника, а не в саванне или в лесах (отсюда и его альтернативное имя). Но по поводу возможности прямохождения ореопитека единого мнения до сих пор не было. Его ступни были похожи на птичьи и анатомически отличались от строения ног предшественников человека. Большой палец ног стоял к остальным под прямым углом, а прочие были существенно короче и сильнее, чем у современных обезьян.

Международная группа ученых решила пролить свет на этот вопрос и заново изучила наиболее полный скелет гоминида, найденный в 1958 году при разработке угольных пластов. Они также тщательно сравнили его с другими древними и современными приматами.

Верхняя часть тела O.bambolii напоминала торс современных гиббонов, но если те имеют четыре поясничных позвонка – у древних животных их было пять. Строение таза оказалось уникальным: гоминид имел поперечную ориентацию крыльев подвздошной кости, а длина седалищной кости была почти такой же, как у приматов эпохи миоцена. При этом нижний отдел позвоночника был недостаточно жестким, чтобы развить прямохождение, но и для эффективного лазанья по деревьям он не подходил.  

На основе этих данных исследователи пришли к выводу, что ореопитеки перемещались по земле на четырех конечностях. Остается неясным, в какой момент ореопитек отделился от прочих обезьян и стал тупиковой ветвью эволюции.

Узнайте, как у приматов развивалось прямохождение.