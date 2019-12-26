Найден гоминид, передвигавшийся на четырех ногах

По размерам и подвижности ореопитеки были сходны с современными обезьянами. Строение черепа позволяло им эффективно вращать головой в сагиттальной плоскости. Морда была сравнительно короткой с высоким носом, мозг маленький, округлый, строение зубов характерно для животных, питающихся листьями. Весили эти обезьяны около 30-35 кг.

Предполагается, что животное было приспособлено к обитанию в зарослях болотного тростника, а не в саванне или в лесах (отсюда и его альтернативное имя). Но по поводу возможности прямохождения ореопитека единого мнения до сих пор не было. Его ступни были похожи на птичьи и анатомически отличались от строения ног предшественников человека. Большой палец ног стоял к остальным под прямым углом, а прочие были существенно короче и сильнее, чем у современных обезьян.



Международная группа ученых решила пролить свет на этот вопрос и заново изучила наиболее полный скелет гоминида, найденный в 1958 году при разработке угольных пластов. Они также тщательно сравнили его с другими древними и современными приматами.