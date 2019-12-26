Найден гоминид, передвигавшийся на четырех ногах

Еще в 1872 году на территории современной Италии были найдены останки ореопитека Oreopithecus bamboli – ископаемый вид приматов эпохи миоцена, которых также называют болотной обезьяной. С тех пор в Тоскане и на Сардинии были обнаружены кости, принадлежавшие еще 50 особям, что позволило хорошо изучить этот вид.
В эпоху миоцена Тоскана была островом. Ореопитеки эволюционировали на этих двух изолированных островах на протяжении нескольких миллионов лет. Естественных врагов у них было мало, и они успешно противостояли изменениям окружающей среды. Но в ледниковый период, около 7 миллионов лет назад, когда уровень моря понизился, острова соединились с материком. В результате приматы столкнулись с новыми для себя хищниками и проиграли борьбу.
An Oreopithecus bambolii skeleton provides new details on the lower torso anatomy and locomotion of the late Miocene hominoid that differs from both extant great apes and early hominins. In PNAS: https://t.co/Xed2CxnXgm pic.twitter.com/7gV1GJZDJg— PNAS (@PNASNews) December 25, 2019
По размерам и подвижности ореопитеки были сходны с современными обезьянами. Строение черепа позволяло им эффективно вращать головой в сагиттальной плоскости. Морда была сравнительно короткой с высоким носом, мозг маленький, округлый, строение зубов характерно для животных, питающихся листьями. Весили эти обезьяны около 30-35 кг.
Предполагается, что животное было приспособлено к обитанию в зарослях болотного тростника, а не в саванне или в лесах (отсюда и его альтернативное имя). Но по поводу возможности прямохождения ореопитека единого мнения до сих пор не было. Его ступни были похожи на птичьи и анатомически отличались от строения ног предшественников человека. Большой палец ног стоял к остальным под прямым углом, а прочие были существенно короче и сильнее, чем у современных обезьян.
Международная группа ученых решила пролить свет на этот вопрос и заново изучила наиболее полный скелет гоминида, найденный в 1958 году при разработке угольных пластов. Они также тщательно сравнили его с другими древними и современными приматами.
Artículo original (acceso libre) > Insights into the lower torso in late Miocene hominoid Oreopithecus bambolii https://t.co/ZKxWOnhgrD by @PNASNews pic.twitter.com/COkoseN4b5— CRCiencia (@CRCiencia) December 24, 2019
Верхняя часть тела O.bambolii напоминала торс современных гиббонов, но если те имеют четыре поясничных позвонка – у древних животных их было пять. Строение таза оказалось уникальным: гоминид имел поперечную ориентацию крыльев подвздошной кости, а длина седалищной кости была почти такой же, как у приматов эпохи миоцена. При этом нижний отдел позвоночника был недостаточно жестким, чтобы развить прямохождение, но и для эффективного лазанья по деревьям он не подходил.
На основе этих данных исследователи пришли к выводу, что ореопитеки перемещались по земле на четырех конечностях. Остается неясным, в какой момент ореопитек отделился от прочих обезьян и стал тупиковой ветвью эволюции.
Узнайте, как у приматов развивалось прямохождение.