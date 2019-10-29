Найден кандидат на звание самой маленькой карликовой планеты Солнечной системы

Находясь в основном поясе астероидов, Гигея удовлетворяла трем из четырех требований для карликовых планет. Она вращается вокруг Солнца, не является спутником и не очистила окрестности своей орбиты от других объектов. Для того, чтобы быть признанным карликовой планетой, объект также должен иметь такую массу, чтобы его собственная гравитация изменила его форму на шарообразную.

Не имея точных знаний об этом параметре, специалисты предполагали, что астероид имеет неправильную форму. Рассмотрев его в высоком разрешении, астрономы получили данные о его поверхности, смогли определить форму и размеры.



Гигея оказалась сферическим объектом, чей диаметр немного превышает 430 километров. Это значительно меньше, чем у Цереры (950 километров), ранее считавшейся самой маленькой карликовой планетой. А самый известный объект в этом ряду – Плутон (диаметр около 2400 км).



Значение параметра сферичности Гигеи (ψHygiea = 0,9975) почти совпадает со значением, полученным для Цереры (ψCeres = 0.9988). Подтвердив четвертый параметр для карликовых планет, астероид может быть отнесен к ним.



На орбите Гигеи вращается еще около 7 000 тел схожего состава. Считается, что «рой» сформировался примерно 2 миллиарда лет назад, когда неизвестный катаклизм выбросил обломки породы на межпланетную орбиту. После этого на поверхности Гигеи должны были остаться следы – такие, как на астероиде Веста, но их нет.