Найден новый способ делать древесину прозрачной

Группа исследователей из Университета Мэриленда нашла новый способ сделать дерево прозрачным. Авторы работы утверждают, что их способ лучше, чем все предыдущие.

Обычный способ сделать дерево прозрачным включает использование химикатов для удаления лигнина. Однако этот процесс занимает много времени, дает много жидких отходов и приводит к ослаблению древесины. В новом исследовании ученые нашли способ сделать древесину прозрачной и при этом прочной.

Лигнин не только придает натуральному дереву коричневатый цвет, но и служит связующим веществом для целлюлозы и гемицеллюлозы. После химической чистки и солнечного освещения хромофор лигнина и гемицеллюлоза удаляются, и натуральное дерево становится бесцветным. Впрочем модифицированный лигнин остается и все еще может эффективно связывать и оборачивать микрофибриллы целлюлозы для сохранения механических свойств материала.