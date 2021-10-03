Найден новый способ продлить жизнь

Исследователи изучали на мушках эффект прерывистой, или интервальной диеты. Так называется режим питания, при котором интервалы между приемом пищи и воздержанием должны строго соблюдаться. Существует несколько различных схем: например, «16/8» подразумевает, что человек ест несколько раз на протяжении 8 часов, а затем отказывается от пищи на 16 часов. Более строгие рамки — это 18/6 или 20/4.

Отталкиваясь от уже доказанной эффективности этого метода для похудения, ученые решили поискать связь с продолжительностью жизни. У плодовых мух биологические часы похожи на человеческие: эти насекомые активны днем и спят ночью. Они даже стареют так же, как и люди, но поскольку дрозофилы живут только два месяца, на их примере эксперименты оказываются очень наглядными.

Для мух были созданы разные условия: 24-часовой неограниченный доступ к пище, 12-часовой дневной доступ к пище, а также 24-часовое голодание с 24-часовым неограниченным питанием. Еще одна модель получила название «интервальное ограниченное по времени голодание» (intermittent time-restricted fasting, iTRF). По этому графику мухи были лишены пищи на 20 часов, а затем они могли есть все, что захотят.

Из четырех режимов питания только iTRF значительно увеличил продолжительность жизни насекомых: на 18% для самок и на 13% для самцов. При этом выяснилась важность биологических часов для этой схемы: те мухи, которые питались по методу iTRF ночью, а днем голодали, не изменили своих параметров, а желаемые результаты получили дрозофилы, начинавшие голодать с вечера.

Роль времени стала ключом к разгадке того, как голодание связано с долголетием. Процесс очищения клеток (аутофагия), который замедляет старение за счет очистки и повторного использования поврежденных компонентов клетки, запускается только по ночам.

Дополнительным преимуществом iTRF оказался оздоровительный эффект: появление маркеров старения в мышцах и тканях замедлилось, а функции мышц и нейронов улучшились. В человеческих клетках аутофагия протекает по тому же принципу, и результаты эксперимента с мушками могут быть полезны в поисках путей продления жизни.