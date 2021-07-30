Найден самый легкий способ похудеть. Пока – для мышей

Ученые из Университета Пенсильвании нашли новый способ борьбы с ожирением: опыты на мышах завершились успехом. Для эксперимента использовался тимусный стромальный лимфопоэтин (TSLP): протеин из отряда цитокинов — особой группы белков-регуляторов. Его значение для медицины еще не до конца изучено.
Ранее было установлено, что TSLP регулирует созревание базофилов — специфической разновидности белых клеток крови (лейкоцитов), и это может быть полезно в создании противоаллергических препаратов. На этот раз специалисты хотели найти лекарство для людей, страдающих диабетом 2 типа. Потеря веса у подопытных мышей оказалась неожиданным результатом.
Чтобы проверить влияние TSLP на диабет 2 типа, исследователи вводили мышам, имеющим избыточный вес (45 г), вирусный вектор, который увеличивал уровни TSLP в их организме. Через четыре недели выяснилось, что протеин не только снизил риск развития диабета, но и фактически обратил вспять ожирение. Животных кормили пищей с высоким содержанием жиров, и пока контрольная группа продолжала набирать вес — мыши, получавшие TSLP, похудели до 25 граммов, что является нормой.
Анализируя результаты, команда предположила, что TSLP вызывает у мышей тошноту и снижает аппетит, либо же увеличивает скорость метаболизма. Эти гипотезы не подтвердились: участники эксперимента ели даже больше на 20-30 процентов, чем те, кто не получал протеин. Они тратили столько же энергии, и скорость метаболизма не отличалась от контрольной группы.
При этом эффект был настолько мощным, что мыши практически лишились жировых отложений. Медики подчеркивают особенный успех в борьбе с висцеральным жиром, наиболее опасным для здоровья. Он не только откладывается на внутренних органах и выдавливает живот вперед, но и нарушает обмен веществ, влияя на гормональный уровень. Повышенный уровень висцерального жира приводит к развитию диабета 2 типа, сердечных заболеваний, рака и болезни Альцгеймера.
Дальнейшее исследование позволило установить механизм действия TSLP: он основан на стимуляции иммунной системы к высвобождению липидов через кожные сальные железы. Сначала ученые заметили, что у получавших протеин животных шерсть стала блестящей. Анализ показал, что мех содержал липиды, специфичные для кожного сала (себума). Таким образом, TSLP заставляет иммунную систему преобразовывать жир в своеобразный «пот», который выводится из организма сальными железами.
Исследователи предполагают, что человеческое тело отреагирует на TSLP так же, и для этого будут проводиться новые эксперименты.
Это не первое открытие, доказавшее связь лекарств от диабета с возможностью похудения.