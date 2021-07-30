Найден самый легкий способ похудеть. Пока – для мышей

Ученые из Университета Пенсильвании нашли новый способ борьбы с ожирением: опыты на мышах завершились успехом. Для эксперимента использовался тимусный стромальный лимфопоэтин (TSLP): протеин из отряда цитокинов — особой группы белков-регуляторов. Его значение для медицины еще не до конца изучено.

Ранее было установлено, что TSLP регулирует созревание базофилов — специфической разновидности белых клеток крови (лейкоцитов), и это может быть полезно в создании противоаллергических препаратов. На этот раз специалисты хотели найти лекарство для людей, страдающих диабетом 2 типа. Потеря веса у подопытных мышей оказалась неожиданным результатом.

Чтобы проверить влияние TSLP на диабет 2 типа, исследователи вводили мышам, имеющим избыточный вес (45 г), вирусный вектор, который увеличивал уровни TSLP в их организме. Через четыре недели выяснилось, что протеин не только снизил риск развития диабета, но и фактически обратил вспять ожирение. Животных кормили пищей с высоким содержанием жиров, и пока контрольная группа продолжала набирать вес — мыши, получавшие TSLP, похудели до 25 граммов, что является нормой.