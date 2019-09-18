Найдена копия первого фолио Шекспира с примечаниями. Их сделал Мильтон

Первое фолио – термин, употребляемый для обозначения первого собрания пьес Уильяма Шекспира, изданного его друзьями и коллегами Джоном Хемингом и Генри Конделом в 1623 году под заглавием: «Мистера Уильяма Шекспира комедии, хроники и трагедии. Напечатано с точных и подлинных текстов».

В эту книгу вошли 36 пьес Шекспира, в том числе «Гамлет», «Король Лир» и другие бессмертные произведения англичанина. До наших дней дошло 223 копии издания, одна из которых хранится в отделе редких книг Публичной библиотеки Филадельфии. Она обильно снабжена примечаниями и сносками во всех произведениях за исключением «Генриха VI» и «Тита Андроника».

Это издание попало в руки исследователю из Кембриджского университета Джейсону Скотту-Уоррену. На основании анализа почерка он сделал вывод, что примечания принадлежат перу Джона Мильтона, который многими считается прямым наследником Шекспира.

9 сентября Скотт-Уоррен опубликовал на форуме Кембриджского университета большой пост, в котором изложил свои выводы, с которым согласились его коллеги, включая исследователей творчества Мильтона.

По словам Скотта-Уоррена, на исследование его подтолкнула доцент английского языка Клэр Борн, которая долгое время изучала издание с пометками, но не смогла связать личность эрудированного читателя с Джоном Мильтоном.

Описывая работу Мильтона, Борн отмечала, что читатель первого фолио был не просто хорошим знатоком Шекспира и современных ему поэтов, но еще и человеком, чутким к ритму стиха, внимательным к опечаткам и вдумчиво воспринимавшим наиболее важные пассажи из шекспировских произведений.