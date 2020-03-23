Найдено два новых вида пилоносых акул

В западной части Индийского океана международная группа ученых открыла сразу два новых вида из семейства пилоносых акул (Pristiophoridae). Открытие совершено во время экспедиции, посвященной влиянию рыбного промысла на жизнь морских обитателей в акватории Мадагаскара и Занзибара.
Новые виды были названы Pliotrema kajae и Pliotrema annae: по именам дочери и племянницы ведущего автора исследования. Опубликовав результаты научной работы, биологи говорят, что это еще одно свидетельство того, как мало мы знаем о Мировом океане.
Two New #deepsea #shark Species Discovered!— TheFinsUnitedInitiative (@FinsUnited) March 19, 2020
Meet Kaja’s sixgill #sawshark (Pliotrema kajae) and Anna’s sixgill sawshark (P. annae), found off the coasts of #Madagascar and #Tanzania respectively: https://t.co/mxNmwjiSke pic.twitter.com/iygeDqLDyJ
Ранее в род Pliotrema входил только вид Pliotrema warreni. Новые представители отличаются расположением усов, которые располагаются ближе к кончику рострума, а разница между всеми тремя видами состоит в форме отверстий в черепе, гребнях челюстных зубов, расстоянии между ноздрями и других морфологических признаках. Ареалы старого и новых видов не пересекаются: P. warreni живет в юго-западной части Индийского океана и в юго-восточной Атлантике.
Общим признаком является то, что основная глубина обитания всех этих акул — до 320 метров, а это значит, что они страдают от рыболовного промысла и, вероятно, их численность по этой причине снижается. В первую очередь уязвима P. annae: все найденные особи были встречены близко к поверхности воды, от 20 до 35 метров.
Посмотрите на новый вид акул, найденный в Индонезии.