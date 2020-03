Найдено два новых вида пилоносых акул

Рыбы обнаружены в водах Занзибара и Мадагаскара.

Two New #deepsea #shark Species Discovered!



Meet Kaja’s sixgill #sawshark (Pliotrema kajae) and Anna’s sixgill sawshark (P. annae), found off the coasts of #Madagascar and #Tanzania respectively: https://t.co/mxNmwjiSke pic.twitter.com/iygeDqLDyJ