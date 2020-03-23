Найдено два новых вида пилоносых акул

В западной части Индийского океана международная группа ученых открыла сразу два новых вида из семейства пилоносых акул (Pristiophoridae). Открытие совершено во время экспедиции, посвященной влиянию рыбного промысла на жизнь морских обитателей в акватории Мадагаскара и Занзибара.

Новые виды были названы Pliotrema kajae и Pliotrema annae: по именам дочери и племянницы ведущего автора исследования. Опубликовав результаты научной работы, биологи говорят, что это еще одно свидетельство того, как мало мы знаем о Мировом океане.