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Наука

Найдено два новых вида пилоносых акул

23 марта 2020
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Рыбы обнаружены в водах Занзибара и Мадагаскара.

В западной части Индийского океана международная группа ученых открыла сразу два новых вида из семейства пилоносых акул (Pristiophoridae). Открытие совершено во время экспедиции, посвященной влиянию рыбного промысла на жизнь морских обитателей в акватории Мадагаскара и Занзибара.

Новые виды были названы Pliotrema kajae и Pliotrema annae: по именам дочери и племянницы ведущего автора исследования. Опубликовав результаты научной работы, биологи говорят, что это еще одно свидетельство того, как мало мы знаем о Мировом океане.

Ранее в род Pliotrema входил только вид Pliotrema warreni. Новые представители отличаются расположением усов, которые располагаются ближе к кончику рострума, а разница между всеми тремя видами состоит в форме отверстий в черепе, гребнях челюстных зубов, расстоянии между ноздрями и других морфологических признаках. Ареалы старого и новых видов не пересекаются: P. warreni живет в юго-западной части Индийского океана и в юго-восточной Атлантике.

Общим признаком является то, что основная глубина обитания всех этих акул — до 320 метров, а это значит, что они страдают от рыболовного промысла и, вероятно, их численность по этой причине снижается. В первую очередь уязвима P. annae: все найденные особи были встречены близко к поверхности воды, от 20 до 35 метров.

Посмотрите на новый вид акул, найденный в Индонезии.