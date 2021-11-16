Найдено свидетельство древнейшего массового отравления ртутью

Киноварь – распространенный ртутный минерал, который при измельчении превращается в порошок яркого ярко-красного цвета. Это вещество использовалось для производства пигментов в красках на протяжении веков. Крупнейшим мировым месторождением ртути является испанский город Альмаден, и за это он внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Добыча ртути началась здесь в эпоху неолита, 7000 лет назад, а к началу медного века, около 5000 лет назад, достигло пика. В южной Португалии и Андалусии пигмент тогда использовался для росписи мегалитических помещений, украшения статуэток и для намазывания им мертвых. В результате этих действий многие люди случайно вдыхали вредные выделения, и в их телах накопилась ртуть: в костях из захоронений того периода, найдено до 400 ppm (частиц на миллион).

С учетом того, что ВОЗ оценивает нормальный уровень ртути (она накапливается в волосах) на уровне 1-2 ppm, древние жители Иберии имели невероятно высокий уровень интоксикации, что должно было отразиться на их здоровье. При этом показатели у некоторых объектов исследования были очень высоки, и ученые не исключают, что те вдыхали порошок намеренно – возможно, в ритуальных целях.

Посмотрите, как использовали ртуть древние жители Перу.