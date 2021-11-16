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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Наука

Найдено свидетельство древнейшего массового отравления ртутью

Анастасия Баринова
16 ноября 2021
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Фото: Marie-Lan Taÿ Pamart, CC-BY 4.0
Это произошло в Иберии в медном веке.

Воздействие на человека ртути даже в небольших количествах способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Этот природный элемент, который может присутствовать в воздухе, воде и почве, поражает нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также легкие, почки, кожу и глаза. Всемирная организация здравоохранения считает ртуть одним из десяти веществ, вызывающих наибольшее беспокойство.

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Испанские специалисты в области остеоархеологии (от др.-греч. ὀστέον – «кость») провели крупнейшее исследование присутствия ртути в человеческих костях. Они изучили останки 370 человек из 50 гробниц, расположенных в 23 археологических памятниках в Испании и Португалии, датируемых неолитом, медным и бронзовым веками – более 5000 лет истории человечества.

Результаты показали, что наиболее высокий уровень воздействия ртути наблюдался в начале медного века: между 2900 и 2600 годами до нашей эры, когда общество увеличило использование киновари.

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Dmitriy Karelin Скопление пород с большим содержанием киновари на Алтае.

Киноварь – распространенный ртутный минерал, который при измельчении превращается в порошок яркого ярко-красного цвета. Это вещество использовалось для производства пигментов в красках на протяжении веков. Крупнейшим мировым месторождением ртути является испанский город Альмаден, и за это он внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Добыча ртути началась здесь в эпоху неолита, 7000 лет назад, а к началу медного века, около 5000 лет назад, достигло пика. В южной Португалии и Андалусии пигмент тогда использовался для росписи мегалитических помещений, украшения статуэток и для намазывания им мертвых. В результате этих действий многие люди случайно вдыхали вредные выделения, и в их телах накопилась ртуть: в костях из захоронений того периода, найдено до 400 ppm (частиц на миллион).

С учетом того, что ВОЗ оценивает нормальный уровень ртути (она накапливается в волосах) на уровне 1-2 ppm, древние жители Иберии имели невероятно высокий уровень интоксикации, что должно было отразиться на их здоровье. При этом показатели у некоторых объектов исследования были очень высоки, и ученые не исключают, что те вдыхали порошок намеренно – возможно, в ритуальных целях. 

Посмотрите, как использовали ртуть древние жители Перу.

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