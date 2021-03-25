Найдены бактерии, умеющие «путешествовать автостопом»

Лейденские биологи обнаружили, что некоторые бактерии используют хитрую тактику для передвижения: их споры запрыгивают на подвижные бактерии и используют их в качестве такси. Это гарантирует бактериям попадание в нужную среду для процветания.

Ведущий автор исследования Алис Муок из Института биологии Лейдена (IBL) рассказала, что озарение, подтолкнувшее к открытию, пришло к ней и ее коллеге Ариане Бригель в ресторане во время послеобеденных напитков.

«Мы снова вернулись к разговору, начатому в лаборатории, о Streptomyces, группе бактерий, которые не могут двигаться. Многие люди из нашей лаборатории изучают их, но я обычно изучаю подвижные бактерии, поэтому мы начали дискуссию о том, какая из двух лучше.

Во время этой дискуссии директор IBL Жиль ван Везель утверждал, что вам не нужна подвижность, потому что неподвижные бактерии используют ветер и насекомых для передвижения. Итак, пока мы с Арианой пили, нас внезапно осенила мысль: почему бы им также не использовать подвижные бактерии для путешествий в микромасштабе?», — рассказывает Муок.

Дуэт объединился с Деннисом Клаессеном и после серии экспериментов нашел, что искал. Команда изучила Streptomyces, неподвижную группу бактерий, которая в основном встречается в почве у корней растений. Их присутствие помогает растениям, потому что они отталкивают вредные бактерии, производя антибиотики.