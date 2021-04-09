Найдены микробы, находившиеся в эволюционном застое десятки миллионов лет

Микроб Candidatus Desulforudis audaxviator был впервые обнаружен в 2008 году группой ученых во главе с Таллисом Онстоттом, соавтором нового исследования. Найденные в южноафриканском золотом руднике в трех километрах от земной поверхности, получают необходимую им энергию в результате химических реакций, вызванных естественным радиоактивным распадом минералов.

Они обитают в заполненных водой полостях внутри скал в полностью независимой экосистеме, свободной от солнечного света и каких-либо других организмов.

Из-за их уникальной биологии и изоляции авторы нового исследования хотели понять, как развивались эти микробы. Они исследовали другие образцы окружающей среды глубоко под землей и обнаружили Candidatus Desulforudis audaxviator в Сибири и в Долине Смерти в Калифорнии, а также в нескольких других рудниках в Южной Африке.

Эти открытия дали исследователям уникальную возможность найти различия, которые возникли между популяциями за миллионы лет их эволюции.