Нарушения сердечных ритмов научились выявлять по изображению лица

Ученые МГТУ имени Баумана изобрели технологию, которая позволяет выявлять нарушения сердечных ритмов по видеоизображению лица. Об этом сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры «Биомедицинские технические системы» МГТУ имени Баумана Андрей Самородов.

«Принцип действия разработанного аппаратно-программного комплекса основан на частотно-временном анализе видеоизображения лица. Изменение кровенаполнения поверхностных тканей вызывает изменение цвета кожи, которые удается зафиксировать при помощи обычной веб-камеры, а затем сформировать сигнал, отражающий динамику кровенаполнения, используя алгоритмы компьютерного зрения и обработки сигналов.

Речь идет о выявлении ранних нарушений сердечного ритма и об оперативном выявлении у человека повышенного напряжения, сниженной работоспособности, усталости, стресса. Видеоизображения можно получать в домашних условиях, а также при дальних путешествиях на автомобиле», — сказал Самородов.