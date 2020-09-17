Нарушения сердечных ритмов научились выявлять по изображению лица

Ученые МГТУ имени Баумана изобрели технологию, которая позволяет выявлять нарушения сердечных ритмов по видеоизображению лица. Об этом сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры «Биомедицинские технические системы» МГТУ имени Баумана Андрей Самородов.
«Принцип действия разработанного аппаратно-программного комплекса основан на частотно-временном анализе видеоизображения лица. Изменение кровенаполнения поверхностных тканей вызывает изменение цвета кожи, которые удается зафиксировать при помощи обычной веб-камеры, а затем сформировать сигнал, отражающий динамику кровенаполнения, используя алгоритмы компьютерного зрения и обработки сигналов.
Речь идет о выявлении ранних нарушений сердечного ритма и об оперативном выявлении у человека повышенного напряжения, сниженной работоспособности, усталости, стресса. Видеоизображения можно получать в домашних условиях, а также при дальних путешествиях на автомобиле», — сказал Самородов.
Он пояснил, что полученные видеозаписи передаются лечащему врачу, который при помощи комплекса выявляет возможные нарушения.
«В домашних условиях мониторинг идет не постоянно. Если речь о реабилитации, то человек по расписанию подходит к месту, где установлена камера — например, просто садится за компьютер с камерой. Происходит запись данных, и они передаются врачу, который находится удаленно. Если это мониторинг здорового человека — например, в умном доме, — то запись данных осуществляется просто когда человек проходит мимо соответствующего места с установленной камерой. Технологию можно использовать также в кабинах транспортных средств для оценки состояния водителей и пилотов», — уточнил Самородов.
«Сейчас мы занимаемся разработкой методик применения совместно нашими медицинскими соисполнителями. Когда эта работа будет завершена, мы будем готовы к интеграции нашего комплекса различных медицинских экосистем», — подытожил ученый.