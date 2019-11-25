NASA тестирует в Антарктиде подводный планетоход: видео

Аппарат, получивший название «Плавучий планетоход для подводных исследований» (BRUIE), предназначен для изучения внутренней поверхности льда. Ровер отличается от плавательных средств или подводных лодок: BRUIE обладает способностью всплывать и буквально прижимается к ледяному «потолку». Для перемещения он использует колёса, предназначенные для движения по льду вверх тормашками.

Устройство находится в Антарктиде на австралийской исследовательской станции Кейси. В течение следующего месяца он будет проходить испытания на прочность под антарктическими льдами. Разработчики хотят добиться, чтобы BRUIE мог автономно работать несколько месяцев подряд.

Ровер длиной в метр оснащен двумя колесами, благодаря которым он перемещается по внутренней поверхности льда. Он оснащен камерами, фонарями и средствами связи. В будущем, если испытания пройдут успешно, на BRUIE установят научные приборы для определения температуры воды, солености и уровня кислорода. Ранее устройство проходило испытания в Арктике и на Аляске.