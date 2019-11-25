NASA тестирует в Антарктиде подводный планетоход: видео

Аппарат, получивший название «Плавучий планетоход для подводных исследований» (BRUIE), предназначен для изучения внутренней поверхности льда. Ровер отличается от плавательных средств или подводных лодок: BRUIE обладает способностью всплывать и буквально прижимается к ледяному «потолку». Для перемещения он использует колёса, предназначенные для движения по льду вверх тормашками.
Устройство находится в Антарктиде на австралийской исследовательской станции Кейси. В течение следующего месяца он будет проходить испытания на прочность под антарктическими льдами. Разработчики хотят добиться, чтобы BRUIE мог автономно работать несколько месяцев подряд.
Ровер длиной в метр оснащен двумя колесами, благодаря которым он перемещается по внутренней поверхности льда. Он оснащен камерами, фонарями и средствами связи. В будущем, если испытания пройдут успешно, на BRUIE установят научные приборы для определения температуры воды, солености и уровня кислорода. Ранее устройство проходило испытания в Арктике и на Аляске.
Главная цель разработки — исследование подледного океана на спутнике Юпитера — Европе. В будущем такое устройство может отправиться и на Энцелад — спутник Сатурна. Оба этих космических объекта покрыты льдом, под которым находится океан с относительно теплой водой. Изучаемая область — слой между льдом и водой — может иметь динамичную химию. На Земле, например, в этой зоне повышается концентрация живых организмов.
Проблема заключается в том, что толщина льда на Европе достигает 30 километров, что значительно больше, чем в Антарктиде (максимальная толщина — около 4,8 километров). По одной из концепций растопить лед Европы можно будет с помощью ядерной энергии от туннельного атомного робота.
Для изучения Европы в 2020-х годах NASA планирует запустить межпланетную станцию Europa Clipper. Проект предусматривает спуск посадочного модуля на поверхность спутника Юпитера. Возможно, на Европе окажется и BRUIE.