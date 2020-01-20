NASA прощается с космическим телескопом «Спитцер»: видео

Космический телескоп Spitzer («Спитцер») был выведен на орбиту Земли в августе 2003 года. Он предназначен для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне. Инфракрасные лучи поглощаются земной атмосферой и практически не попадают из космоса на поверхность, что делает невозможной их регистрацию наземными телескопами.

«Спитцер» оставался крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом до 2009 года, уступив это звание обсерватории «Гершель». С помощью него ученые сделали десятки важных научных открытий. В 2007 году «Спитцер» стал первым телескопом, который определил химический состав атмосферы экзопланет. С помощью этого аппарата было обнаружено самое большое кольцо Сатурна, состоящее из разреженных пылевых частиц, которые практически не отражают видимого света. Также благодаря «Спитцеру» была составлена самая подробная карта Млечного пути и открыты галактики, которым больше 13 миллиардов лет.