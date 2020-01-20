NASA прощается с космическим телескопом «Спитцер»: видео
Космический телескоп Spitzer («Спитцер») был выведен на орбиту Земли в августе 2003 года. Он предназначен для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне. Инфракрасные лучи поглощаются земной атмосферой и практически не попадают из космоса на поверхность, что делает невозможной их регистрацию наземными телескопами.
«Спитцер» оставался крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом до 2009 года, уступив это звание обсерватории «Гершель». С помощью него ученые сделали десятки важных научных открытий. В 2007 году «Спитцер» стал первым телескопом, который определил химический состав атмосферы экзопланет. С помощью этого аппарата было обнаружено самое большое кольцо Сатурна, состоящее из разреженных пылевых частиц, которые практически не отражают видимого света. Также благодаря «Спитцеру» была составлена самая подробная карта Млечного пути и открыты галактики, которым больше 13 миллиардов лет.
Изначально «Спитцер» был рассчитан на эксплуатацию в течение двух с половиной лет. В мае 2009 года на телескопе закончился запас хладагента, что означало завершение основной миссии. Однако часть приборов успешно продолжали работу до сих пор.
22 января NASA проведет прямую трансляцию, посвященную завершению работы аппарата. Мероприятие будет транслироваться в Facebook, Ustream, YouTube, Twitter и на сайте агентства. 30 января, инженеры выведут из эксплуатации «Спитцер» и завершат его 16-летнюю миссию.
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