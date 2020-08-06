Национальный парк Ясуни: чудеса на продажу

Жарким облачным утром мы с провожатыми выезжаем на грузовике из города Кока и едем на юг по дороге Аука. (Название «Аука» довольно цинично — именно так ваорани называли их враги, и в переводе это слово означает «дикарь».) Дорога, построенная компанией Texaco в 1970-е для перевозки буровых установок и прокладки трубопровода, разделила бывшие земли ваорани ровно пополам. То там, то здесь от шоссе отходят боковые дороги, ведущие в нищие деревушки кечуа и метисов.

Мы направляемся к мосту через реку Ширипуно — входу в Неприкосновенную зону, где как минимум две группы ваорани, тароменане и тагаэри (возможно, есть и другие, о которых ничего не известно), живут в добровольной изоляции от остального мира. Я слышал также, что недавно индейцы из не идущих на контакт групп были замечены за пределами запретной зоны, в районе, где полным ходом идет нефтедобыча.

Вскоре мы уже пробираемся по лабиринту проселочных дорог, обслуживающих растущую сеть скважин. Еле вписавшись в крутой поворот, оказываемся перед стеной джунглей, и дорога внезапно обрывается. Справа за ограждением из проволочной сетки высится новая нефтяная вышка. Слева среди деревьев виднеется кучка хижин с крышами из пальмовых листьев — это Явепаре, деревня ваорани.

Мы выпрыгиваем из грузовика, и нас тут же окружает стая тявкающих дворняжек. Мускулистый человек в шортах и обтягивающей футболке спрашивает, зачем я приехал. Услышав, что я не из нефтяной компании, он приглашает меня поговорить под навесом неподалеку. Его зовут Ненкимо Ниуа, он свободно говорит по-испански и является главой деревни (на этот пост избирают на два года).

«Места тут опасные», — предупреждает Ниуа. Напряжение растет с тех пор, как несколько месяцев назад сюда приехали нефтяники. Жители деревни опасаются, что грохот тяжелых машин и механизмов может спровоцировать нападение живущих в сельве индейцев, которые чувствуют, что их владения сжимаются. «Их вытесняют из леса, — говорит Ненкимо. — Мы не хотим ссориться с ними. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя tranquilos, спокойно».