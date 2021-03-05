Открыты четыре новых субатомных частицы

Они также говорят нам, что не нравится природе. Например, почему все тетра- и пентакварки содержат пару c-кварков, также известных как очарованные кварки (за одним исключением)? И почему нет соответствующих частиц с парами s-кварков (известных как странные кварки)? В настоящее время этому нет объяснения.

Каждый недавно обнаруженный адрон позволяет экспериментировать с измерением его массы и других свойств, которые рассказывают нам о том, как ведет себя сильное взаимодействие — одно из четырёх фундаментальных взаимодействий в физике, действующее в масштабах атомного ядра и менее. Данные о его поведении помогают преодолеть разрыв между экспериментом и теорией. Чем больше адронов мы сможем найти, тем лучше свяжем модели с экспериментальными фактами.

Эти модели имеют решающее значение для достижения конечной цели LHC: найти физику за пределами стандартной модели. Несмотря на свои успехи, стандартная модель, конечно, не последнее слово в понимании частиц, объясняют в CERN. Например, она несовместима с космологическими моделями, описывающими формирование Вселенной.

LHC ищет новые фундаментальные частицы, которые могли бы объяснить эти расхождения. Эти частицы могут быть видны на LHC, но спрятаны на фоне взаимодействия частиц. Или они могут проявляться как небольшие квантово-механические эффекты в известных процессах.

В любом случае, чтобы найти их, необходимо лучшее понимание сильного взаимодействия. С каждым новым адроном мы улучшаем наши знания о законах природы, что приводит нас к лучшему описанию самых фундаментальных свойств материи, заключают в CERN.