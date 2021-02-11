Не только корона: какие вирусы до сих пор не побеждены?

Повседневностью и рутиной стали средства индивидуальной защиты: пузырек с антисептиком можно найти в карманах и сумках у подавляющего большинства горожан, а защитные маски из чисто медицинского аксессуара становятся частью фэшн-индустрии – собственные коллекции масок выпустили многие бренды, в том числе Louis Vuitton, Gucci и другие.
Пока средства массовой информации непрерывно держат нас в курсе дел о ходе борьбы с Covid-19, мы решили вспомнить остальные заболевания, чуть не ставшие угрозой человечеству и до сих пор окончательно не побежденные. А также выяснили, как в отсутствии вакцины предупредить заражение и постараться обезопасить себя от атаки вирусов.
Эбола
Название самому знаменитому (после Covid-19) вирусу XXI века дала река Эбола, что протекает в Демократической Республике Конго: в одном из расположенных на ней селений в 1976 году и был зарегистрирован первый случай заражения лихорадкой Эбола. Однако заговорить о себе весь мир вирус заставил в 2014 году, когда произошла самая крупная вспышка, ставшая самой масштабной африканской эпидемией за последние 100 лет.
Естественными носителями и распространителями лихорадки Эбола стали животные – летучие мыши, антилопы и обезьяны, мясо которых в некоторых африканских странах употребляют в пищу. Начавшись в феврале 2014 года в Гвинее, до декабря 2015-го эпидемия лихорадки Эбола пронеслась по Сьерра-Леоне, Либерии, Нигерии, Сенегалу, США, Испании и Мали, унеся с собой жизни более 11 тысяч человек.
Вирус передается при контакте с биологическими жидкостями, кожным покровом, выделениями и личными вещами больных, и вызывает геморрагическую лихорадку: заболевание поражает сосуды, что и приводит к тромбогеморрагическому синдрому. Несмотря на то, что в 2019 году новосибирские медики разработали вакцину, успешно применяющуюся в эпицентрах заражения, лихорадка Эбола не побеждена до сих пор. Поэтому при посещении африканских стран, в которых были зафиксированы вспышки вируса, в качестве профилактики рекомендуется использовать защитные маски и перчатки, избегать мест скопления людей, не покупать еду на рынках и не пробовать экзотические местные блюда.
Марбург
Один из самых опасных известных человечеству вирус, названный в честь немецкого города Марбург, где был обнаружен в 1967 году, когда среди работников одной из лабораторий произошла вспышка смертельной инфекции. Люди заразились вирусом от африканских зеленых мартышек, привезенных из Уганды для изучения.
Марбургский вирус по своей симптоматике близок к современному вирусу Эбола, он также вызывает геморрагическую лихорадку. Процент летального исхода в случае с Марбургом близок к 90%: во время вспышки заболевания в 2004-2005 годах 150 случаев заражения из 163 закончились летальным исходом. По некоторым данным, случаи инфицирования вирусом происходят единичными случаями и по сей день.
Инкубационный период заражения вирусом Марбург длится от 3 до 9 дней. Болезнь не передается, если здоровый человек находится в одной комнате с зараженным. Инфицирование происходит через кровь, слюну, фекалии, рвотные массы, контакт с личными и загрязненными вещами больного.
Атипичная пневмония (SARS)
В ноябре 2002 года в южно-китайской провинции Гуандун была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, как ее тогда назвали в прессе. Правильное название — SARS (Severe acute respiratory syndrome), по-русски — ТОРС, или тяжелый острый респираторный синдром, вариант коронавирусной инфекции. За короткий срок в Китае было зафиксировано более 300 случаев этого заболевания, против которого не работали традиционные средства лечения.
Через некоторое время случаи заражения были зафиксированы в 37 странах, в числе которых — США, Канада, Новая Зеландия, Индонезия, Вьетнам, Гонконг и Россия. По данным ВОЗ, жертвами атипичной пневмонии стали около 1 тысячи человек, а переболели ею почти 10 тысяч.
Последняя вспышка заболевания была зарегистрирована в 2004 году в Китае, однако, как и все коронавирусы, SARS постоянно мутирует и находит новые способы существования в живых организмах, что не позволяет говорить о полной победе над вирусом.
Птичий грипп
Источником болезни, изначально распространенной лишь среди птиц, снова является Китай – первый случай передачи вируса от птицы к человеку был зарегистрирован в 1997 году в Гонконге. Несмотря на то, что за всю историю заражений птичьим гриппом было зафиксировано не более 500 смертельных исходов, главная опасность птичьего гриппа состоит в том, что он постоянно изменяется, все больше и больше адаптируясь к выживанию в организме человека. Новые штаммы продолжают появляться и распространяться, и их природа еще не до конца изучена. ВОЗ опасается, что склонность вируса к мутации в будущем может стать причиной пандемии.
Свиной грипп
Название «свиной грипп» придумали журналисты, после того как в начале 2009 года была зафиксирована массовая вспышка заболевания гриппом среди свиней в мексиканском штате Веракрус. Довольно быстро вирус в организме свиней мутировал и приобрел способность передаваться человеку – спустя некоторое время свиной грипп был обнаружен в США и всех странах Европы. Дошло до того, что в июне 2009 года ВОЗ объявила о начале первой за последние 40 лет пандемии нового вируса гриппа. В мире было зафиксировано свыше 400 тысяч подтвержденных случаев заражения вирусом, более 5 тысяч — с летальным исходом. На территории России в 2009 году первые заболевшие свиным гриппом появились в мае, а к ноябрю число официально подтвержденных случаев составило 3122, умерли 14 человек.
В целом заболевание этим гриппом протекает по классическому сценарию, то есть он мало чем отличается от обычного сезонного гриппа. Основная опасность заключается в быстроте его распространения. Последняя вспышка свиного гриппа зафиксирована в Дели в марте 2015 года.
Как противостоять вирусам?
Безусловно, одним из эффективных способов является вакцинирование. Однако, пока вакцина от всех болезней ещё не изобретена, необходимо приложить немало усилий для того, чтобы обезопасить себя и своих близких. Для предупреждения вирусных заболеваний, обязательно соблюдайте ряд рекомендованных профилактических мер защиты: мойте чаще руки, соблюдайте общую гигиену и гигиену помещений, при появлении первых симптомов обращайтесь к врачу.
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