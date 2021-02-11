Не только корона: какие вирусы до сих пор не побеждены?

Название самому знаменитому (после Covid-19) вирусу XXI века дала река Эбола, что протекает в Демократической Республике Конго: в одном из расположенных на ней селений в 1976 году и был зарегистрирован первый случай заражения лихорадкой Эбола. Однако заговорить о себе весь мир вирус заставил в 2014 году, когда произошла самая крупная вспышка, ставшая самой масштабной африканской эпидемией за последние 100 лет.

Естественными носителями и распространителями лихорадки Эбола стали животные – летучие мыши, антилопы и обезьяны, мясо которых в некоторых африканских странах употребляют в пищу. Начавшись в феврале 2014 года в Гвинее, до декабря 2015-го эпидемия лихорадки Эбола пронеслась по Сьерра-Леоне, Либерии, Нигерии, Сенегалу, США, Испании и Мали, унеся с собой жизни более 11 тысяч человек.

Вирус передается при контакте с биологическими жидкостями, кожным покровом, выделениями и личными вещами больных, и вызывает геморрагическую лихорадку: заболевание поражает сосуды, что и приводит к тромбогеморрагическому синдрому. Несмотря на то, что в 2019 году новосибирские медики разработали вакцину, успешно применяющуюся в эпицентрах заражения, лихорадка Эбола не побеждена до сих пор. Поэтому при посещении африканских стран, в которых были зафиксированы вспышки вируса, в качестве профилактики рекомендуется использовать защитные маски и перчатки, избегать мест скопления людей, не покупать еду на рынках и не пробовать экзотические местные блюда.