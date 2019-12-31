Небесные подарки на Новый год: астропрогноз на январь

Январское звездное небо по праву считается одним из самых красивых. Высоко над южным горизонтом поднимаются созвездия Орион, Телец, Возничий. Можно наблюдать самую яркую звезду ночного неба – Сириус, знаменитые туманности: Конская Голова и Туманность Ориона, красивейшие звездные скопления Плеяды и Гиады. Млечный Путь простирается с юго-востока к северо-западу и проходит вблизи области зенита.
Первый звездопад 2020 года обещает быть ярким. В ночь с 3 на 4 января метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума активности: ожидается до 120 метеоров в час; это 1-2 метеора в минуту при ясном небе.
Для того чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба: именно там будет располагаться радиант Квадрантид. В ночь пика метеорный дождь лучше наблюдать после полуночи. При этом условия наблюдения метеоров будут благоприятными: Луна не будет мешать, поскольку скроется за горизонт после часа ночи.
Январь сам по себе – один из лучших месяцев для любителей ночного неба, но на этот раз он ознаменуется несколькими редкими астрономическими событиями. В их числе – самое глубокое за весь 2020 год полутеневое затмение Луны.
Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и «полутень», в которую и будет заходить Луна четыре раза в течение 2020 года. Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят вечером в пятницу 10 января.
Момент наибольшей фазы (0,92) наступит в 22:10 по московскому времени. В этот момент Луна будет располагаться над горизонтом на всей территории нашей страны, то есть это затмение можно будет увидеть из любого региона России. Южный край Луны окажется всего в трех угловых минутах от границы земной тени и будет заметно потемневшим. Но эффекта «кровавой Луны» ждать не стоит – он происходит только при полном затмении Луны, когда она полностью оказывается в тени Земли.
Солнце движется по созвездию Стрельца до 20 января, а затем переходит в созвездие Козерога. Склонение центрального светила постепенно растет, а продолжительность дня увеличивается, достигая к концу месяца 8 часов 31 минуту на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 11 до 16 градусов.
5 января видимый диск Солнца будет наибольшим в 2020 году. Земля в этот день проходит перигелий – самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. Расстояние между Солнцем и нашей планетой минимально, в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.
А 1 января 2020 года исполнится год с момента, когда впервые в истории космический аппарат «Новые горизонты» пролетел на расстоянии всего в 3500 км от астероида Аррокот, или Ultima Thule.