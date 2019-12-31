Небесные подарки на Новый год: астропрогноз на январь

Первый звездопад 2020 года обещает быть ярким. В ночь с 3 на 4 января метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума активности: ожидается до 120 метеоров в час; это 1-2 метеора в минуту при ясном небе.

Для того чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба: именно там будет располагаться радиант Квадрантид. В ночь пика метеорный дождь лучше наблюдать после полуночи. При этом условия наблюдения метеоров будут благоприятными: Луна не будет мешать, поскольку скроется за горизонт после часа ночи.